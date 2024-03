Vergleichbar mit islamistischen Anschlägen in der Vergangenheit

Gewiss ist nur, was durch Videos und teilweise Überwachungskameras dokumentiert ist: Eine Gruppe von Männern, teilweise mit Kriegswaffen wie Kalaschnikow, mit Sprengstoff, aber auch mit einer Schrotflinte ausgerüstet – eine eher untypische Waffe für eine militärische Operation. Ziel des Terrorangriffs scheint nicht die Durchsetzung von politischen Forderungen durch eine Geiselnahme zu sein, sondern Massenmord. Damit könnten die Terroristen gezielt Putin und seinen Sicherheitsapparat attackieren wollen, um Ängste in Russland zu nähren. Destabilisierung durch Chaos.

Aber wer hätte ein Motiv für eine derartige Tat? Motive hätten viele Akteure.

Zunächst bekannte sich noch am Freitagabend der sogenannte Islamische Staat zum Terrorakt. In einer Erklärung des IS hieß es, die Angreifer hätten sich "sicher in ihre Stützpunkte zurückgezogen". In der Tat ist die Durchführung des Angriffs mit denen vergleichbar, die in der Vergangenheit von radikal-islamistischen Anschlägen zu beobachten waren. Die Täter wirken militärisch schlecht ausgebildet, schießen wild um sich, auch die Bewaffnung passt zu dieser Theorie. Außerdem gibt es auch in Russland islamistische Terrorzellen, die auf ihre Chance gewartet haben. Es geht ihnen um Rache an Putin für den blutigen Tschetschenienkrieg ab 1999.

Trotzdem sind Bekenntnisse des IS mit Vorsicht zu genießen. Die Terrormiliz hat seit ihrer Niederlage in Syrien international deutlich an Einfluss verloren. Sie nutzt derartige Anschläge als Werbung in eigener Sache, um zum Beispiel Gelder und Kämpfer für sich zu mobilisieren. Auch wenn sie nicht beteiligt ist.

Operation unter falscher Flagge?

Doch der Terrorangriff in Moskau passt ebenso in das Bild der tschetschenischen Anschläge in Moskau in der Vergangenheit. Viele Beobachter fühlen sich an die Geiselnahme im Moskauer Dubrowka-Theater erinnert. Damals stürmten 40 bis 50 bewaffnete Personen das Gebäude, nahmen Geiseln und forderten den Abzug der russischen Truppen aus Tschetschenien. Russische Sicherheitskräfte leiteten Gas in das Theater, alle Geiselnehmer und 130 Geiseln starben.

Schon damals gab es Gerüchte darüber, dass der russische Geheimdienst FSB den Anschlag inszenierte, um Putin als neuen Präsidenten als Garant für die Sicherheit in Russland zu präsentieren. Russische Journalistinnen wie Anna Politkowskaja, die in diese Richtung recherchierten, starben, teilweise auf mysteriöse Weise.