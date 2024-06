Laut einem Medienbericht hat Russland große Teile seiner Truppen entlang der finnischen Grenze abgezogen. Dennoch hält Putin Drohungen aufrecht: Er setzt wohl auf ein altbekanntes Mittel.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die europäische Sicherheitsarchitektur in den Grundfesten erschüttert. Einer der Gründe, den der russische Präsident Wladimir Putin für seine Aggression immer wieder anführt, ist die Osterweiterung der Nato. Russland fühle sich dadurch angeblich bedroht, heißt es. Dass Putins Invasion in die Ukraine dazu geführt hat, dass mit Finnland und Schweden zwei weitere Staaten in seiner Nachbarschaft der Nato beitreten, freut den Kremlchef dementsprechend nicht.

Vor allem der Beitritt Finnlands im vergangenen April gibt Putin zu denken – immerhin hat sich so die unmittelbare Grenze zwischen Russland und Nato-Staaten auf einen Schlag um rund 1.340 Kilometer mehr als verdoppelt. Entsprechend erhöhte der russische Staatschef den Druck auf Finnland: Mehr Truppen sollen an der Grenze stationiert werden, erklärte Putin mehrfach. Im Dezember sagte er gar, dass Russland bisher keine Probleme mit Finnland gehabt habe, "aber jetzt wird es sie geben". Im März sagte er dann, dass nicht näher benannte "Zerstörungssysteme" an die Grenze verlegt würden. Wie beiläufig erwähnt der Kremlchef dabei auch stets das russische Atomwaffenarsenal – ebenfalls eine unverhohlene Drohung.

Russland zieht wohl 80 Prozent seiner Truppen von finnischer Grenze ab

Doch bisher ist wohl nicht viel dran an den Drohkulissen des Kremlchefs. Sein Angriffskrieg in der Ukraine verschlingt große Ressourcen: Tag für Tag sterben hunderte Männer an der Front und die russischen Depots leeren sich angesichts großer Verluste beim Kriegsgerät. Das ist offenbar verheerend für Russlands Bedrohungspotenzial an der Grenze zu Finnland, wie ein Bericht der finnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Yle nahelegt.

Aus finnischen Militärkreisen will der Sender erfahren haben, dass Russland durchschnittlich 80 Prozent seiner Truppen und der Ausrüstung der Landstreitkräfte von den Militärbasen entlang der finnischen Grenze abgezogen und in die Ukraine geschickt hat. Die Garnisonen sollen weitestgehend verwaist sein. Ähnlich soll es in anderen Regionen Russlands aussehen – lediglich in der Region Moskau seien die Militärbasen weiterhin gut besetzt. Ebenfalls seien die Luftwaffen- und Marinebasen rund um St. Petersburg nicht vom Abzug von Kräften betroffen. Dennoch befürchtet Finnland Russlands hybride Kriegsführung an der "grünen Grenze" – dabei Putin wohl auf eine altbekannte Strategie.

Loading... Embed

"Manchmal gibt es neue Ausbildungschargen, was bedeutet, dass die Anzahl des Personals je nach Ausbildungssituation variiert", erklärte die Quelle, die anonym bleiben wollte, im Gespräch mit Yle. Auch die Ausrüstung komme und gehe. "Es gibt nur noch Ausbilder für den Grundwehrdienst, während alle Vertragssoldaten zum Einsatz gezwungen wurden", heißt es weiter. Nach ihrer Ausbildung würden die Soldaten jedoch wohl in der Ukraine eingesetzt.

Satellitenbilder zeigen Exodus in russischen Basen

Im jährlichen Bericht des norwegischen Militärnachrichtendienstes Etterretningstjenesten zu den Sicherheitsrisiken für Norwegen erklärt die Behörde ebenfalls, dass Russland rund 80 Prozent seiner Landstreitkräfte von der Halbinsel Kola abgezogen hat. Und bereits in den ersten Monaten der russischen Invasion war gemeldet worden, dass Russland seine Militärbasen an der finnischen Grenze leerte. Dass dieser Zustand offenbar anhält, ist angesichts des finnischen Nato-Beitritts erstaunlich. Russland sieht Mitglieder des Verteidigungsbündnisses automatisch als feindlich an.

Provokationen im Ostseeraum: Putin spielt mit dem Feuer

Zusätzlich hat Yle Satellitenbilder ausgewertet, die im Vergleich mit Bildern von vor einem Jahr die Einschätzung des finnischen Militärs zumindest in Teilen bestätigen. Tatsächlich zeigen sie, dass das dort geparkte Militärgerät in großen Mengen abgezogen wurde. Es liegt nahe, dass Russland die Panzer, Mannschaftswagen und Artilleriesysteme in der Ukraine benötigt.