Kreml kündigt "Folgen" für die USA an

Doch der Kreml benutzt russische Touristen als Schutzschilde. Für Putin ist die Annexion der Krim im Jahr 2014 einer der Grundpfeiler seiner patriotischen Erzählung. Dementsprechend wäre es ein Gesichtsverlust für ihn, müsste er öffentlich eingestehen, dass er die Halbinsel nicht schützen kann. Putin hat in Russland die Fassade aufgebaut, dass sich seine militärische Spezialoperation in der Ukraine – so nennt der Kreml den russischen Angriffskrieg – nicht auf den Alltag der Bevölkerung auswirkt.

Außerdem schützt der russische Präsident seit Beginn seiner Invasion in der Ukraine generell nicht das Leben einzelner Menschen. Seine Soldaten werden teilweise als Kanonenfutter an der Front genutzt, Kräfte, die sich zurückziehen möchten, wurden im Donbass von der russischen Armee erschossen. Und auch die am Sonntag getöteten russischen Touristen werden von der Kreml-Propaganda genutzt, um den Hass in der russischen Bevölkerung gegenüber der Ukraine und dem Westen weiter zu befeuern.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit: "Die Verantwortung für den vorsätzlichen Raketenangriff auf Zivilisten in Sewastopol liegt in erster Linie bei Washington, das die Waffen an die Ukraine geliefert hat." Kremlsprecher Dmitri Peskow drohte am Montag: "Es versteht sich, dass die unmittelbare Beteiligung der USA an Kampfhandlungen, in deren Ergebnis russische Zivilisten ums Leben kommen, nicht ohne Folgen bleiben kann."