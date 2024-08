Putin empfängt Palästinenserpräsident Abbas in Moskau

15.57 Uhr: In der akuten Krise im Nahen Osten hat der russische Staatschef Wladimir Putin in Moskau den langjährigen Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas empfangen. Zwar müsse sich Russland derzeit selbst "mit der Waffe in der Hand" verteidigen, sagt Putin mit Blick auf den von ihm selbst befohlenen Krieg gegen die Ukraine. "Doch das, was im Nahen Osten passiert, was in Palästina passiert, hat natürlich unsere Aufmerksamkeit", sagt der Kremlchef nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen.