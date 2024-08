Die USA stellen Israel neue Militärhilfen bereit. Der Iran sieht die Verhandlungen um eine Waffenruhe nicht gefährdet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Hisbollah meldet Angriff mit "Kampfdrohnen-Staffel"

10.01 Uhr: Die libanesische Hisbollah hat nach eigenen Angaben im Norden Israels einen Militärstützpunkt angegriffen. Die Miliz spricht in einer Mitteilung von einer "Kampfdrohnen-Staffel", deren Ziel die Basis Michve Alon gewesen sei. Israelische Offiziere und Soldaten seien getroffen worden, es habe auch Opfer gegeben, teilt die Miliz weiter ohne nähere Details mit. Der Angriff sei eine Vergeltung auf einen israelischen Schlag nahe Sidon im Südlibanon, bei dem am Freitag ein Mitglied der islamistischen Hamas getötet wurde. Die Hisbollah habe zudem israelische Soldaten in der Grenzregion angegriffen.

Israels Armee teilte mit, mehrere Drohnen seien vom Libanon aus über israelisches Gebiet geflogen. Die Raketenabwehr habe eine davon abgefangen, weitere Drohnen seien niedergegangen. Verletzte oder Schäden habe es nicht gegeben. Zudem habe das israelische Militär im Südlibanon Vorrichtungen zum Starten von Raketen, eine zum Start bestimmte Drohne und mehrere Waffenlager der Hisbollah angegriffen.

Chan Junis: Israel ruft Einwohner zur Flucht auf

8.41 Uhr: Die israelische Armee hat vor einem neuen Militäreinsatz in Chan Junis Einwohner eines nördlichen Stadtviertels dazu aufgerufen, das Gebiet unverzüglich zu verlassen. Sie sollten sich in eine humanitäre Zone begeben, deren Grenzen neu gezogen worden seien, teilt die Armee den Menschen per SMS, Telefonat sowie Medienberichten in arabischer Sprache und mithilfe von Flugblättern mit. Chan Junis liegt im südlichen Gazastreifen.

Israel wirft militanten Palästinensern vor, sie hätten die humanitäre Zone für "terroristische Aktivitäten und Raketenangriffe auf den Staat Israel" missbraucht. Daher würden die Grenzen der humanitären Zone angepasst. Dies geschehe auf der Basis präziser Geheimdienstinformationen, denen zufolge die islamistische Terrororganisation Hamas ihre Infrastruktur in dem Gebiet eingebettet habe.

Ziel der Warnungen sei es, Schaden an Zivilisten zu vermeiden, hieß es in der Mitteilung der Armee.

Israel: Ranghoher Islamist bei Angriff wohl getötet

8.31 Uhr: Die israelische Armee geht mit "hoher Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass bei dem gestrigen Angriff auf eine Schule im Gazastreifen ein ranghohes Mitglied der Terrororganisation Islamischer Dschihad getötet wurde. Bei dem Terroristen soll es sich um den Brigadekommandanten Ashraf Juda handeln, sagt Armeesprecher Daniel Hagari in einer Videobotschaft auf der Plattform X.

Laut Hagari nutzt die Terrororganisation Hamas in der letzten Zeit vermehrt Schulgebäude als Kommandozentralen und zur Lagerung von Waffen, obwohl sich dort Zivilisten aufhalten. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

Tausende demonstrieren in Israel für Geisel-Abkommen

22.16 Uhr: In Tel Aviv und anderen israelischen Städten haben Tausende Menschen für ein Abkommen zur Freilassung von 115 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas demonstriert. "Der militärische Druck auf die Hamas wird dazu führen, dass noch mehr Geiseln sterben", sagte ein Redner der Kundgebung in Tel Aviv, dessen Onkel in den Gazastreifen verschleppt wurde, wie die Zeitung "Haaretz" berichtete. Die Mutter eines anderen Entführten rief in die Menge: "Das ist unsere letzte Chance, um einen Deal zu erreichen, der Leben rettet."

Weitere Proteste gab es nach Medienberichten in Jerusalem, Haifa, Beerscheba sowie in Caesarea vor der privaten Villa von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Freilassung der Geiseln im Gegenzug für die Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen ziehen sich schon über Monate hin. Dabei vermitteln die USA, Ägypten und Katar.

Israel: Genannte Zahl von rund 100 Toten nach Gaza-Beschuss ist zu hoch