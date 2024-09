Wladimir Putin macht Polen absurde Vorwürfe zum Zweiten Weltkrieg. Historiker Stefan Creuzberger erklärt, was damals wirklich geschah und welches Ziel der Kreml-Chef mit seiner Geschichtsklitterung verfolgt.

Wladimir Putin wähnt sich auf einer Art Kreuzzug. Darin benutzt er auch Geschichte als Waffe. Eingesetzt wird sie gegen die Ukraine, aber ebenso strickt das russische Regime ein Gespinst aus historischen Unwahrheiten gegen Polen. Polen, das am 1. September 1939 von Deutschland überfallen wurde, trüge eine hohe Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, so Putin.

Ein absurder Vorwurf. Umso absurder, als Josef Stalin – Putins Vorgänger im Kreml – seine Rote Armee am 17. September 1939 ebenfalls in Polen einfallen ließ, um das Land später mit Adolf Hitler aufzuteilen. Warum aber paktierten das nationalsozialistische Deutschland und die Sowjetunion 1939 im Hitler-Stalin-Pakt? Welche Folgen hatte das für Polen? Und wie konstruiert Putin seine pseudohistorischen Behauptungen? Diese Fragen beantwortet Stefan Creuzberger, Historiker und Experte für die Geschichte Russlands, im Gespräch.

t-online: Professor Creuzberger, Wladimir Putin flankiert Russlands Krieg gegen die Ukraine mit pseudogeschichtlichen Lügen. Gegenüber Polen strickt er ein weiteres historisches Netz aus Unwahrheiten. Wie geht Putin vor?

Stefan Creuzberger: Wladimir Putin gibt Polen eine gewichtige Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs – und das nicht erst seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Schon seit längerer Zeit stellt Putin derartige Behauptungen auf. So tat er es etwa 2020 in einer Rede zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, und auch in einem Interview, das der ultrakonservative und zu rechten Verschwörungsmythen neigende US-Moderator Tucker Carlson mit ihm dieses Jahr geführt hat, argumentierte der Kremlchef ähnlich.

Moment! Tatsächlich hat Deutschland am 1. September 1939 Polen überfallen, am 17. September 1939 ließ Sowjetdiktator Stalin als Komplize Adolf Hitlers die Rote Armee in den Osten des angegriffenen Landes einfallen.

Richtig. Putin macht aber Polen einen schweren Vorwurf – und zwar sei das Land in der schwierigen diplomatischen Situation des Jahres 1939 nicht zu ausreichenden Konzessionen bereit gewesen. Zugleich habe sich Polen aggressiv gebärdet. Das ist eine dreiste Geschichtsklitterung, selbst in der sowjetischen Geschichtsschreibung wären derartige Aussagen so nicht unbedingt mehrheitsfähig gewesen. Putin lässt aber keinerlei kritische Sicht mehr zu, weder auf den Hitler-Stalin-Pakt noch auf den Ausbruch des sogenannten Großen Vaterländischen Krieges am 22. Juni 1941.

Zur Person Stefan Creuzberger, Jahrgang 1961, lehrt Zeitgeschichte an der Universität Rostock und leitet zugleich die Forschungs- und Dokumentationsstelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Geschichte der Diktaturen in Deutschland. Der Historiker ist Experte für die Geschichte Russlands und Mitherausgeber der "Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland". 2022 erschien Creuzbergers Buch "Das deutsch-russische Jahrhundert. Geschichte einer besonderen Beziehung", das für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert war.

Der Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939 überraschte die Welt, galten Adolf Hitler und Josef Stalin doch als ideologische Todfeinde. Wie wurde dieser Nichtangriffspakt überhaupt möglich?

Als die Menschen in Deutschland und in der Sowjetunion am Morgen des 24. August 1939 aufwachten, erfuhren sie, dass ihre Regierungen in der Außenpolitik eine 180-Grad-Wende vollzogen hatten. Das war ein ziemlicher Schock, niemand hatte das für möglich gehalten: Über Jahre hatten sich die beiden Regime zuvor gegenseitig als politische und ideologische Gegner betrachtet. Das galt von einem Tag auf den anderen so nicht mehr. Denn Hitler und Stalin waren übereingekommen, dass sie vom jeweils anderen profitieren konnten.

Wie reagierten führende Nationalsozialisten und Kommunisten auf diesen radikalen Schwenk?

Propagandaminister Joseph Goebbels etwa, der von sich selbst sagte, gegebenenfalls auch einen "Pakt mit dem Teufel" abzuschließen, sofern es der Sache Deutschlands diene, vollzog diesen radikalen Kurswechsel problemlos. Für Goebbels als engen Vertrauten Hitlers war dies ohnehin nur eine Allianz auf Zeit. Andere altgediente Nationalsozialisten, beispielsweise der NS-Chefideologe Alfred Rosenberg, ein eingefleischter Antibolschewist, fanden sich dagegen nur schwer mit der neuen Situation zurecht. Doch aus Loyalität zu Hitler zogen sie mit, wenn auch zähneknirschend. Bei der sowjetischen Parteiführung herrschte ebenfalls große Desorientierung, insbesondere bei vielen nachgeordneten Funktionären, die dringend auf Handlungsinstruktionen und offizielle Sprachregelungen warteten.

Kein Wunder, immerhin war der Antifaschismus diesen Funktionären über Jahre von oben vorgegeben worden?