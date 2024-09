Geheimdienstchefs blicken besorgt auf China

Neben dem Gastbeitrag sprachen Moore und Burns am Samstag auch gemeinsam bei einer Veranstaltung der "Financial Times" in London . Es war der erste gemeinsame Auftritt der Geheimdienstchefs von CIA und MI6 seit Bestehen der mittlerweile 77-jährigen Partnerschaft.

Kurs-Offensive ist "typisch kühner und mutiger Schritt der Ukraine"

Die Ukraine führt seit Anfang August eine Militäroperation in der Grenzregion Kursk durch. Laut Armeeangaben kontrollieren ukrainische Einheiten bereits rund 1.300 Quadratkilometer in dem Gebiet. Eines der Ziele der Offensive ist es, russische Einheiten in der Region zu binden und so den russischen Vormarsch in der Ostukraine zu verlangsamen. Der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj erklärte am Donnerstag, dass Russland bei der umkämpften Stadt Pokrowsk in Donezk zuletzt "keinen Meter Boden gewonnen" habe. "Mit anderen Worten: Unsere Strategie funktioniert."