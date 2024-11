Kopiert News folgen

Die Krisen dieser Welt sind dramatisch, nun könnte die Rückkehr Donald Trumps die Situation verschärfen. Rutger Bregman will das nicht hinnehmen. Wie die Welt besser werden könnte, erklärt der Historiker im Interview.

Der Globus findet nicht mehr aus dem Krisenmodus heraus: Internationale Spannungen und Konflikte nehmen zu, während die Klimakrise sich verschärft. Bald wird Donald Trump zudem die US-Politik umkrempeln. Kein Grund, die Hoffnung zu verlieren, mahnt Rutger Bregman. Ja, die Zeiten sind ernst, so der niederländische Historiker. Ein Grund mehr, etwas zu unternehmen.

Warum haben so viele Amerikaner Trump gewählt? Wie bedrohlich ist die Weltlage? Und wie will Bregman etwas gegen die vielen Krisen unternehmen? Diese Frage beantwortet Bregman, Autor des kürzlich erschienenen Buches "Moralische Ambition" und Mitgründer der Organisation "School of Moral Ambition", im Gespräch.

t-online: Herr Bregman, Sie sind kürzlich in die Vereinigten Staaten umgezogen. Ein schlechter Zeitpunkt angesichts der jüngsten Wiederwahl Donald Trumps?

Rutger Bregman: Ganz im Gegenteil. Es war ein perfekter Zeitpunkt, um in die USA zu gehen. Denn die Entwicklung von moralischer Ambition ist dort nun verdammt notwendig geworden. Dort, aber auch anderswo. Denn die Vereinigten Staaten folgen nur dem globalen Trend hin zu Autokratien: Es gibt immer mehr Historiker, die sich nicht scheuen, das F-Wort in den Mund zu nehmen.

Faschismus?

Ja. Tatsächlich weisen die aktuellen Geschehnisse viele Ähnlichkeiten zum Faschismus auf. Die Zeiten sind sehr, sehr ernst, wir haben keine Zeit mehr für Spielereien: Die Autokraten sind auf dem Vormarsch, die Demokratien schwinden, geopolitisch ist die Lage äußerst kritisch. Von Klimakrise, Zerstörung der Biodiversität und anderen schlimmen Dingen will ich nicht einmal groß anfangen. Die Gefahr eines Nuklearkriegs ist auch nicht gerade gesunken. Was passiert aber? So viele Menschen arbeiten in Jobs, die gesellschaftlich nutzlos sind. Diese Verschwendung können wir uns nicht mehr leisten, das muss endlich aufhören.

Aus diesem Grund sind Sie Mitgründer der School for Moral Ambition, einer Nichtregierungsorganisation, die zukünftig Menschen rund um den Globus helfen soll, die Welt besser zu machen: Wie kann Ihnen gelingen, woran viele andere gescheitert sind?

Wir wollen jetzt wirklich ernst machen, denn als gesamte Spezies stehen wir vor gewaltigen Herausforderungen. Internationale Umfragen belegen eine Tatsache: Acht Prozent aller Beschäftigten schätzen ihre eigene Arbeit als nutzlos ein, nochmals 17 Prozent haben großen Zweifel, dass ihre Tätigkeit der Gesellschaft irgendwie nutzen würde. Das ist traurig, das ist die pure Verschwendung von Talent. Mit unserer School of Moral Ambition wollen wir den Menschen das Angebot machen, ihr Talent anders zu nutzen, es besser zu nutzen. Nach Amsterdam haben wir nun eine weitere Schule in Berlin eröffnet, auch in den USA geht es voran.

Zur Person Rutger Bregman, 1988 in den Niederlanden geboren, ist Historiker, Journalist und Bestsellerautor. 2019 rief Bregman beim Weltwirtschaftsforum in Davos Aufmerksamkeit hervor, indem er den Superreichen der Welt öffentlich Steuervermeidung vorwarf. Ein Jahr später brachte er sein vielbeachtetes Buch "Im Grunde gut. Eine neue Geschichte der Menschheit" heraus. Gerade erschien Bregmans neuestes Werk "Moralische Ambition. Wie man aufhört, sein Talent zu vergeuden, und etwas schafft, das wirklich zählt".

Gerade ist zudem Ihr neues Buch "Moralische Ambition" erschienen. Wie stark ist Ihr eigener Glaube an das "Gute" im Menschen in diesen brisanten Zeiten?

Er ist stark, glauben Sie mir. "Moralische Ambition" ist ein Zeugnis dieser Überzeugung. Tatsächlich bin ich vielleicht manchen Menschen noch durch mein voriges Buch "Im Grunde gut" bekannt. Darin beschäftige ich mich stark mit einer grundlegenden Eigenschaft, die uns Menschen auszeichnet: die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnis diskutiere ich die These, dass wir als menschliche Spezies das Produkt des Überlebens der Freundlichsten sind. Die Fähigkeit zur Kooperation ist unsere Superkraft.

Menschen begehen, während wir sprechen, rund um die Welt schreckliche Dinge. Wie passt das zusammen?

Das Schreckliche, das in der Welt passiert, ist eher Erzeugnis menschlicher Kultur als menschlicher Natur. Aber wissen Sie was? Nach "Im Grunde gut" bin ich sehr nachdenklich geworden, ich kam zu dem Schluss, dass das nächste Buch anders werden musste. "Im Grunde gut" war wie eine warme Umarmung, die dabei helfen soll, den Glauben an die Menschheit wiederzufinden. Mein Buch "Moralische Ambition" ist eher wie ein Tritt in den Hintern, ein Tritt, den wir dringend nötig haben. Angesichts der gewaltigen Bedrohungen unserer Spezies hilft es nicht, ein wenig Fairtrade-Kaffee zu kaufen und sich deshalb "gut" zu fühlen. Da braucht es schon mehr.

Betrachten Sie sich selbst als eine Art Heilsbringer?