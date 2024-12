Nach Zusammenbruch von Assad-Regime Für Russlands Afrikaprogramm könnte es eng werden

Von t-online 16.12.2024 - 13:13 Uhr

Russische Militärfahrzeuge in Syrien: Plant das Militär dort den vollständigen Abzug? (Quelle: Leo Correa/dpa)

Die Flucht des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hat auch Auswirkungen auf das russische Militär. Einfache Lösungen zeichnen sich nicht ab.

Offiziell hält sich die russische Führung noch bedeckt: Man habe noch keine Entscheidung über die Zukunft der eigenen Militärbasen in Syrien getroffen, heißt es am Montag aus Moskau. Gleichzeitig sei man allerdings in Kontakt mit der neuen Führung in Damaskus.

Inoffiziell sind dagegen andere Töne zu hören: Die Militärpräsenz werde in Syrien aktuell bereits reduziert, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insiderberichte am Wochenende. Gleichzeitig sei allerdings noch keine Entscheidung über die Zukunft die Militärstützpunkte getroffen worden.

Die Deutsche Presse-Agentur zitierte dagegen am vergangenen Freitag aus einem Papier des russischen Verteidigungsministeriums, dass die Pläne bereits weiter fortgeschritten seien: Der russische Mittelmeerverband habe den syrischen Hafen Tartus schon verlassen, heißt es in dem Bericht.

Egal, ob Russland am Ende seine militärische Präsenz in Syrien aufrechterhalten kann oder nicht: Die Handlungsfähigkeit der russischen Streitkräfte dürften in der Region vorerst eingeschränkt sein. Das dürfte dabei nicht nur den Nahen Osten, sondern noch deutlicher die russische Militärpräsenz in Afrika beeinträchtigen. Doch woran liegt das – und welche Alternativen hätte Russland überhaupt, falls sich die Soldaten vollständig aus Syrien zurückziehen sollten?

Strategisch sind für das russische Militär zwei Stützpunkte in Syrien von essenzieller Bedeutung: Der Marinestützpunkt in der Hafenstadt Tartus am Mittelmeer und der Militärflughafen in dem Ort Hmeimim, der rund 60 Kilometer nördlich von Tartus liegt. Der Stützpunkt in Tartus wurde von den Russen 1971 errichtet und 2017 erneuert. Für den Hafen hatte Russland mit dem Assad-Regime einen kostenlosen Pachtvertrag geschlossen.

Tartus sei bislang der einzige dauerhaft für Russland verfügbare Stützpunkt im östlichen Mittelmeer gewesen. Der Wegfall werde sich strategisch wahrscheinlich negativ auf eine verlässliche militärische Präsenz Russlands im östlichen Mittelmeer auswirken: Materialtransporte und die Nachversorgung für verschossene Waffen seien nur noch unter Auflagen oder gar nicht mehr möglich.

Der Flughafen Hmeimim ist zudem für die Unterstützung der russischen Soldaten in Afrika von entscheidender Bedeutung: Bisher wurden von dort Transportflüge organisiert. Die Flugroute führte dabei aus Russland in der Regel über das Kaspische Meer, danach über den Iran und den Irak, ehe die Maschinen für ihren Weiterflug nach Afrika in Syrien aufgetankt wurden. Der Luftraum über EU-Staaten und dem Nato-Mitglied Türkei ist für sämtliche russische Flugzeuge seit der Vollinvasion in der Ukraine gesperrt.

Russland hatte in den vergangenen Jahren seine Militärpräsenz in Afrika stetig ausgebaut. In etlichen Ländern sind mittlerweile Söldner der Gruppe Wagner aktiv, um etwa Regime wie in Mali oder dem Niger zu stützen. Im Gegenzug erhält der Kreml nicht nur Einfluss in der Region, sondern auch Zugang zu Rohstoffen. Die entsprechende Militärpräsenz war unter anderem ein Grund, warum die Bundeswehr im Frühjahr aus Mali abgezogen wurde.

"Können ein paar Wochen dort durchhalten"

Sollte der syrische Zwischenstopp künftig wegfallen, würde dieser Umstand das russische Afrikaprogramm vor einige Probleme stellen. Direktflüge sind aus Russland logistisch kaum machbar. "Ein paar Wochen können die Söldner dort durchhalten. Doch es wird nicht die Stimmung und die Leistung der Kämpfer fördern, wenn sie nicht mehr turnusgemäß abgelöst werden und keine neue Munition bekommen", schrieb zuletzt der Leiter des Sahel-Programms der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, Ulf Laessing, in einem Gastbeitrag für t-online.