Sieh her, Deutschland, es gibt Hoffnung!

Es sind Bilder, die uns bewegen sollten. In Israel umarmen sich die Angehörigen der von der Terrororganisation Hamas entführten Geiseln auf der Straße. Viele von ihnen lebten seit dem Terrorangriff der Islamisten gegen Israel am 7. Oktober 2023 in der Ungewissheit, ob ihre Liebsten überhaupt noch am Leben sind. Sie gingen im vergangenen Jahr auf die Straße, demonstrierten auch gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der einen Deal viel zu lange ablehnte.