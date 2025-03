Außenpolitiker Georgi Karassin und der Putin-Vertraute Sergej Besseda sollen am Montag in Riad mit den US-Vertretern über die Ukraine verhandeln. Ziel der Gespräche: sicheres Geleit im Schwarzen Meer.

Russland hat seine Verhandlungsführer für die Gespräche mit den USA über den Krieg in der Ukraine festgelegt. Der Außenpolitiker Georgi Karassin und der Geheimdienstler Sergej Besseda werden die Delegation bei den Gesprächen auf Expertenebene am Montag in der saudischen Hauptstadt Riad anführen. Das teilte der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow, in Moskau mit.