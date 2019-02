Venezuelas Staatschef lehnt neue Wahlen ab

Maduro weist europäisches Ultimatum zurück

04.02.2019, 00:48 Uhr | AFP

Nicolas Maduro: Venezuelas Staatschef will seinen Posten trotz internationalem Druck nicht räumen. (Quelle: Miraflores Palace/Reuters)

Mehrere EU-Staaten hatten den umstrittenen venezolanischen Staatschef ultimativ aufgefordert, bis Sonntag eine vorgezogene Präsidentenwahl anzusetzen. Maduro weist die Forderung nun entschieden zurück.

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat ein Ultimatum mehrerer EU-Staaten unmittelbar vor Verstreichen der Frist zurückgewiesen. Maduro sagte am Sonntag dem spanischen Sender La Sexta, er werde angesichts des Drucks keine Feigheit an den Tag legen.

Deutschland und mehrere weitere EU-Staaten hatten Maduro bis Mitternacht Zeit gegeben, neue Präsidentschaftswahlen anzusetzen; ansonsten wollen sie seinen Rivalen Juan Guaidó als Interimspräsidenten anerkennen. Die USA sowie mehrere Länder Lateinamerikas und weltweit haben Guaidó bereits anerkannt.

Maduro hatte das europäische Ultimatum als "Frechheit" bezeichnet. Neuwahlen könne es geben, aber nur des von der Opposition dominierten Parlaments, meinte er. Er werde bis 2025, dem Ende der laufenden Amtszeit, regieren. Der sozialistische Politiker wird unter anderem von Russland und China sowie dem Militär unterstützt.

Guaidó hatte sich am 23. Januar zum Übergangsstaatschef erklärt. Er argumentiert, Maduros Wiederwahl im vergangenen Mai habe demokratischen Standards nicht genügt. Die USA schließen auch ein militärisches Eingreifen nicht aus.

Maduro kündigte vor seinen Anhängern Neuwahlen an

Maduro hatte am Wochenende vor seinen Anhängern eine vorgezogene Neuwahl des Parlaments noch in diesem Jahr angekündigt. Die Forderung der EU-Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Niederlande, Österreich und Portugal erfüllte er damit aber ebenso wenig wie die der venezolanischen Opposition. Diese bestehen darauf, dass so bald wie möglich ein neuer Staatschef gewählt wird.



















Obwohl Venezuela über die größten bekannten Erdölreserven weltweit verfügt, fehlen inzwischen Lebensmittel und Medikamente, Hyperinflation macht Bargeld faktisch wertlos. Etwa drei Millionen Menschen sind bereits ins Ausland geflüchtet. Regierungskritiker werden inhaftiert, Korruption ist weit verbreitet, Gewaltkriminalität grassiert. Die krassen Unterschiede zwischen Arm und Reich destabilisieren Staat und Gesellschaft zusätzlich.