"Unterstützung aggressiven Verhaltens"

Türkei und Syrien kritisieren Trump für Golan-Vorstoß

22.03.2019, 08:47 Uhr | dpa

Trump via Twitter: Der US-Präsoident forder, die USA sollten Israels Souveränität über die Golanhöhen anerkennen. (Quelle: Reuters)

Die USA sollten Präsident Donald Trump zufolge die Souveräntität Israels über die Golanhöhen anerkennen. Nach 52 Jahren sei die Zeit dafür gekommen, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. (Quelle: Reuters)

Trump via Twitter: USA sollten Israels Souveränität über Golanhöhen anerkennen

Donald Trump will die Golanhöhen als israelisch anerkennen, scharfe Kritik kommt aus Syrien. Und auch der Nato-Partner Türkei verurteilt diese Ankündigung.

Das Nato-Land Türkei hat den Vorstoß des US-Präsidenten Donald Trumps zur Anerkennung einer israelischen Souveränität über die Golanhöhen verurteilt. "Die territoriale Integrität von Staaten ist das fundamentalste Prinzip internationalen Rechts", schrieb Außenminister Mevlüt Cavusoglu in der Nacht auf Freitag auf Twitter. Versuche der USA, Israels Rechtsverstöße zu legitimieren, würden nur zu mehr Gewalt und Schmerz führen. "Die Türkei unterstützt die territoriale Integrität Syriens."

Die Golanhöhen sind ein strategisch wichtiges Felsplateau im Norden Israels. Israel hatte das syrische Gebiet 1967 weitgehend erobert und 1981 annektiert, was international nicht anerkannt wird. Nach internationalem Recht sind die annektierten Gebiete weiterhin von Israel besetztes Territorium Syriens.

Auch Erdogan äußert sich

Syrien wertete am Freitag Trumps Initiative als verantwortungslos. Trump zeige die blinde Einseitigkeit der USA im Nahost-Konflikt und ihre "grenzenlose Unterstützung des aggressiven Verhaltens" Israels, erklärte das Außenministerium laut der Staatsagentur Sana.

Auch der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, schrieb auf Twitter, Trumps Schritt unterstütze Israels "Politik der Besatzung" und vertiefe den Konflikt in der Region.

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag auf Twitter geschrieben, dass es nach 52 Jahren für die Vereinigten Staaten an der Zeit sei, eine Souveränität Israels über das Gebiet anzuerkennen.







Der israelische Ministerpräsident Benjamin Nentanjahu dankte Trump für diesen Ankündigung. "Zu einer Zeit, in der der Iran Syrien als Plattform zur Zerstörung Israels benutzen will, erkennt Präsident Trump mutig Israels Souveränität über die Golanhöhen an", schrieb Netanjahu auf Twitter. "Danke, Präsident Trump!"