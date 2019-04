Kim und Putin

Nordkorea bestätigt "baldiges" Treffen in Russland

23.04.2019, 08:44 Uhr | AFP, dpa

Kim Jong Un und Wladimir Putin im Fernsehen in Südkorea: Der Nordkoreanische Machthaber will zu einem Treffen nach Russland reisen. (Quelle: Ahn Young-joon/AP/dpa)

Kim Jong Un wird bald nach Russland reisen – auf Einladung von Präsident Wladimir Putin. Das bestätigten nordkoreanische Staatsmedien. Putin will sich für eine Lockerung der Sanktionen gegen Nordkorea einsetzen.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wird nach offiziellen nordkoreanischen Angaben "bald" nach Russland reisen. Die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA bestätigte am Dienstag entsprechende Angaben des Kreml. Kim werde "bald die Russische Föderation besuchen auf Einladung" von Präsident Wladimir Putin und "Gespräche" führen, hieß es.

Laut südkoreanischen Medien gilt jedoch als wahrscheinlich, dass das Treffen entweder am Mittwoch oder Donnerstag in der russischen Hafenstadt Wladiwostok unweit der nordkoreanischen Staatsgrenze stattfinden wird. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete zudem, dass Kims de-facto-Stabschef Kim Chang Son am Sonntag nach Wladiwostok gereist sei.

Russland ist einer der wenigen Verbündeten Nordkoreas

Moskau setzt sich für eine Lockerung der Sanktionen im Gegenzug für ein Entgegenkommen Pjöngjangs beim umstrittenen Atomprogramm ein. Aktuell geht es nach russischen Medienangaben darum, dass Zehntausende nordkoreanische Gastarbeiter das Land verlassen müssten.

Das letzte Treffen dieser Art fand im Jahr 2011 statt. Damals reiste Kims Vater Kim Jong Il zu Gesprächen mit dem damaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew nach Sibirien.

Die Ankündigung des Treffens erfolgt vor dem Hintergrund von Spannungen zwischen Nordkorea und den USA. Kim hatte sich bei einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr in Singapur grundsätzlich auf eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verständigt.







Konkrete Schritte wurden allerdings nicht vereinbart. Bei ihrem zweiten Gipfel Ende Februar in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi erreichten Kim und Trump keine Einigung über Schritte zur atomaren Abrüstung. Seither gab es mehrfach Berichte über neue Aktivitäten auf nordkoreanischen Raketentestanlagen.