Atomkonflikt verschärft sich

Iran will Schwerwasser-Reaktor wieder hochfahren

28.07.2019, 13:58 Uhr | rtr

Die Schwerwasser-Anlage in Arak im Jahr 2006: Der Iran will die Anlage offenbar wieder hochfahren. (Quelle: UPI Photo)

Der Iran verschärft den Kurs gegen den Westen. Im Atomstreit soll ein Schwerwasser-Reaktor wieder gestartet werden. In ihm kann waffenfähiges Plutonium produziert werden.

Der Iran will im Streit über sein Atom-Programm offenbar einen Schwerwasser-Reaktor wieder hochfahren. Der Chef der nationalen Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, habe den Neustart der Anlage in Arak bei einem Treffen mit Parlamentsabgeordneten am Sonntag angekündigt, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf Teilnehmer.

In Schwerwasser-Reaktoren wie dem in Arak kann waffenfähiges Plutonium produziert werden. Der Iran hatte im Mai angekündigt, Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen auszusetzen, das die USA im vergangenen Jahr einseitig aufgekündigt hatten.

Forderung nach Schutz des Handels

Die Führung in Teheran hatte Anfang des Monats weitere Schritte angekündigt. Sie drohte etwa eine Ausweitung der Urananreicherung und den Neustart des Reaktors in Arak an, wenn die europäischen Vertragsstaaten nichts tun, um den Handel mit dem Iran vor den neuen US-Sanktion zu schützen.





Anders als die USA halten die drei EU-Staaten Großbritannien, Frankreich und Deutschland sowie China und Russland an dem 2015 vereinbarten Atomabkommen fest. US-Präsident Donald Trump will den Iran zu Neuverhandlungen über ein weiterreichendes Abkommen über dessen Atom- und Raketenprogramm zwingen.