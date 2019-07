Krise im Golf

USA bitten Deutschland um Teilnahme an Militäreinsatz

30.07.2019, 15:53 Uhr | dpa, nhr, t-online.de

Die Krise am Persischen Golf spitzt sich zu: Die USA wollen ein Sicherheitsbündnis in der Straße von Hormus – und bitten Deutschland nun formal um eine militärische Beteiligung.

Die USA haben Deutschland nach eigenen Angaben förmlich darum gebeten, sich an der Sicherung des Handelsverkehrs in der Straße von Hormus zu beteiligen. "Wir haben Deutschland förmlich gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen und iranische Aggression zu bekämpfen", teilte eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Straße von Hormus ist nicht nur für die Schifffahrt und den Welthandel strategisch wichtig: Sie ist auch ein Angelpunkt für die schwierigen Beziehungen des Irans zum Westen. Die schleichende Eskalation des Konflikts rund um das Nadelöhr zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman lässt daher von Berlin bis Washington die Alarmglocken schrillen.







Die US-Regierung hatte Anfang Juli angekündigt, eine internationale Militärkoalition anzustreben, um Schiffe entlang der Straße von Hormus zu schützen. Man peile einen Zusammenschluss an, der es Schiffen erlaube, sich sicher in der Region zu bewegen, sagte Marine-General Joseph Dunford damals.