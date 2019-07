Sollte Deutschland mitmachen?

So denken die Deutschen über einen Militäreinsatz im Golf

"Was würden wir eigentlich tun, wenn …?": Das sagen die deutschen Politiker zu einem deutschen Militäreinsatz im Iran. (Quelle: Reuters)

Die Politiker von SPD und CDU sind uneins über einen Militäreinsatz in der Straße von Hormus. Vize-Kanzler Olaf Scholz will eine Eskalation unbedingt verhindern. (Quelle: Reuters)

Der Iran bleibt hart, der Westen auch: Die Lage im Persischen Golf ist explosiv. Sollte auch Deutschland Soldaten schicken, um die Straße von Hormus zu sichern? Das meinen die Deutschen.

Die USA drängen, doch die CDU will nicht mit Trump, und die SPD will gar nicht: Die große Koalition zeigt wenig Bereitschaft, sich im Konflikt mit dem Iran an einer Militärmission zur Sicherung der Straße von Hormus zu beteiligen. Auch wenn die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer betont, man prüfe die Bitte des US-Präsidenten gerade noch.

Die Fachpolitiker haben sich schon deutlich positioniert. Und das, obwohl es um eine wichtige Handelsroute geht. "Eine gemeinsame Mission mit den USA kann es aktuell nicht geben", sagte CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Man brauche eine europäische Antwort. Und auch SPD-Außenpolitiker Nils Schmid schloss aus, dass sich Deutschland an einer US-Mission beteilige. Sie befürchten, dass Donald Trumps Politik des "maximalen Drucks" auf den Iran auch Deutschland in einen bewaffneten Konflikt hineinziehen könnte.

Mehrheit ist gegen einen Militäreinsatz



Die Mehrheit der Deutschen stützt diese Haltung. Knapp 56 Prozent der Bevölkerung sind dagegen, dass sich Deutschland an einem internationalen Militäreinsatz zur Sicherung der Straße von Hormus beteiligt. Knapp 33 Prozent sind für eine Beteiligung Deutschlands, rund 11 Prozent sind unentschieden. Das ergibt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für t-online.de.







Im Osten Deutschlands ist die Ablehnung eines internationalen Militäreinsatzes mit deutscher Beteiligung noch deutlich größer als im Westen. Knapp 63 Prozent der Ostdeutschen sind dagegen, während es im Westen rund 54 Prozent sind.

Viele Unionsanhänger sind für eine deutsche Beteiligung

Am meisten Zustimmung findet eine deutsche Beteiligung an einem internationalen Militäreinsatz unter Anhängern der Unionsparteien. Knapp 49 Prozent sind dafür, rund 39 Prozent dagegen und rund 12 Prozent unentschieden.

Auch viele FDP-Anhänger sind dafür, deutsche Soldaten an den Golf zu schicken. Knapp 44 Prozent stützen eine deutsche Beteiligung an einer Militärmission, 45 Prozent sind dagegen, rund 11 Prozent sind unentschieden.

Die größte Ablehnung eines Militäreinsatzes gibt es bei der Linkspartei. 76 Prozent ihrer Anhänger sind dagegen, dass sich Deutschland an einem Militäreinsatz am Golf beteiligt, knapp 18 Prozent sind dafür und gut 6 Prozent unentschieden.

Doch auch bei den Anhänger der anderen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, überwiegt die Ablehnung deutlich: Bei der SPD sind knapp 62 Prozent gegen einen Militäreinsatz, bei Grünen und AfD jeweils rund 60 Prozent.

Zur Methodik:

In die Umfrage flossen die Antworten von 5.028 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Menschen ein, die zwischen dem 30. und dem 31. Juli 2019 online gefragt wurden: "Sollte sich Deutschland Ihrer Meinung nach an einem internationalen Militäreinsatz zur Sicherung der Straße von Hormus beteiligen?". Der statistische Fehler für die Gesamtergebnisse beträgt 2,5 Prozentpunkte; für Teilgruppen kann er davon abweichen. Zusätzliche Informationen zur Methodik finden Sie auf Civey.com und im ​Civey-Whitepaper​.