USA schicken 3.000 Soldaten nach Kabul

Taliban verkünden Einnahme von zweitgrößter Stadt Afghanistans

13.08.2021, 00:17 Uhr | dpa, AFP, pdi, aj

Der rasante Vormarsch der radikalislamischen Taliban in Afghanistan hat auch die USA überrascht. Offenbar ist nun auch die zweitgrößte Stadt des Landes, Kandahar, gefallen. Die USA ergreifen Maßnahmen.

Die USA werden rund 3.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten zeitweise nach Afghanistan verlegen, um die Sicherheit am Flughafen Kabul zu verstärken. Es gehe darum, die Reduzierung des US-Botschaftspersonals zu unterstützen, erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag. Dies könne auch die Sicherung von Konvois von und zum Flughafen umfassen, sagte er. Die Truppen könnten das Außenministerium auch bei der Evakuierung früherer afghanischer Mitarbeiter des US-Militärs unterstützen. Die Truppen sollten in 24 bis 48 Stunden vor Ort sein, sagte er.

Ein US-Soldat am Flughafen: Das Militär will den Rückzug der US-Bürger aus Afghanistan sichern. (Quelle: imago images)



"Das ist eine zeitlich begrenzte Mission mit eng begrenztem Auftrag", sagte Kirby. Die Verstärkung sei angesichts des jüngsten Vormarsches Taliban in Teilen Afghanistans eine Vorsichtsmaßnahme, sagte Kirby. Die Entsendung der drei Infanterie-Bataillons, die bereits im Nahen Osten stationiert seien, sei angesichts der sich rasch verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan "angemessen" und mit den örtlichen Behörden abgesprochen, sagte er. Die Soldaten seien auch ausgerüstet, um sich im Angriffsfall zu verteidigen, betonte er.

Die radikalislamischen Taliban haben unterdessen bei ihrem Vormarsch in Afghanistan nach eigenen Angaben die zweitgrößte Stadt Kandahar eingenommen. "Kandahar ist vollkommen erobert", erklärte ein Taliban-Sprecher am Freitag im Onlinedienst Twitter. Ein Anwohner sagte der Nachrichtenagentur AFP, die afghanische Armee habe sich offenbar aus der Stadt zurückgezogen. Zahlreiche Soldaten begaben sich demnach zu einer Militäreinrichtung außerhalb der Stadt.

USA halten an Abzug fest

Das US-Militär wird auch rund 1.000 zusätzliche Soldaten auf einen Stützpunkt ins Emirat Katar verlegen, erklärte Kirby. Aus dem US-Bundesstaat North Carolina soll zudem ein Kampfverband einer Luftlandedivision nach Kuwait verlegt werden, falls weitere Unterstützung nötig sein sollte. Die 3.500 bis 4.000 Soldatinnen und Soldaten des Verbandes der sogenannten 82nd Airborne aus Fort Bragg sollten "kommende Woche" dort ankommen, sagte Kirby.

Taliban-Kämpfer in Farah: Auch die Provinz südöstlich von Kabul wurde eingenommen. (Quelle: AP/dpa)



Das US-Militär will das Land eigentlich bis Ende August verlassen. Dies sei auch weiter der Plan, betonte Kirby. Zurückbleiben sollen nach dem Abzug nur einige Hundert Soldaten – vor allem um die US-Botschaft zu schützen. Zudem soll es eine recht kleine US-Präsenz am Flughafen geben. US-Präsident Joe Biden hatte den Abzug im Frühjahr angeordnet. Damals waren noch rund 2.500 US-Soldaten im Land gewesen. Bis Anfang der Woche war der Abzug aber bereits zu mehr als 95 Prozent abgeschlossen, wie das US-Militär erklärt hatte.

"Selbst kämpfen, um ihren Staat zu verteidigen"

Am Donnerstag war die drittgrößte Stadt Afghanistans, Herat, an die Taliban gefallen. Die Afghanen müssten nun "selbst kämpfen, um ihren Staat zu verteidigen", hatte US-Präsident Joe Biden Anfang der Woche betont. Ihre Streitkräfte seien den Taliban militärisch überlegen, auch in Bezug auf die Truppenstärke. "Aber sie müssen auch kämpfen wollen". Er betonte gleichzeitig, seine Entscheidung zum Abzug nicht zu bereuen.

Die Bundeswehr und die Soldaten anderer Nato-Länder haben Afghanistan bereits verlassen. Deutschland, die USA, Großbritannien und andere Länder haben ihre Bürger zuletzt wegen der deutlich verschlechterten Sicherheitslage zur schnellstmöglichen Ausreise aus Afghanistan aufgerufen.

Die Internationale Gemeinschaft wird nach Angaben der US-Regierung keine neue afghanische Regierung anerkennen, falls diese die Macht mit Gewalt an sich gerissen haben sollte. Diese "Botschaft an die Taliban" werde später auch in einer gemeinsamen Stellungnahme mit mehreren internationalen Partnern, darunter auch Deutschland, ausgedrückt werden, kündigte Außenministeriumssprecher Price an. Eine gewaltsame Machtübernahme durch die Taliban würde Afghanistan international isolieren, woraufhin auch Hilfszahlungen eingestellt würden, betonte Price.

Seit dem Beginn des US- und Nato-Truppenabzugs der USA Anfang Mai haben die Taliban massive Gebietsgewinne verzeichnet. Die Islamisten hatten von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 weite Teile Afghanistans unter ihrer Kontrolle.