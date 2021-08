Freudenschüsse in Kabul

Letzte US-Soldaten haben Afghanistan verlassen

31.08.2021, 00:44 Uhr | dpa, t-online, wan, AFP

Kurz vor Mitternacht Ortszeit hob die letzte US-Militärmaschine ab. An Bord die letzten verbleibenden amerikanischen Soldaten. Damit beenden die USA eine fast 20-jährige Truppenpräsenz in den USA.

Mit dem Abzug ihrer letzten Soldaten vom Flughafen Kabul haben die USA den Militäreinsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren beendet. "Ich bin hier, um die Vollendung unseres Abzugs aus Afghanistan zu verkünden", sagte US-General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando Centcom führt, am Montag in einer Videoschalte mit Journalisten im Pentagon. An Bord der letzten C-17-Maschine war unter anderem der geschäftsführende US-Botschafter in Afghanistan, Ross Wilson. Damit ende auch die militärische Mission zur Evakuierung von Amerikanern, Verbündeten und schutzsuchenden Afghanen. Das letzte US-Militärflugzeug habe eine Minute vor Mitternacht vom Kabuler Flughafen abgehoben. US-Präsident Joe Biden hatte diesen Dienstag als Stichtag für den US-Truppenabzug gesetzt.

Freudenschüsse in der Nacht



Die militant-islamistischen Taliban haben den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan als historisch gefeiert. Das hochrangige Taliban-Mitglied Anas Hakkani schrieb am Montagabend deutscher Zeit auf Twitter: "Wir schreiben wieder Geschichte. Die 20-jährige Besetzung Afghanistans durch die USA und die Nato endete heute Abend. Gott ist groß." Er sei sehr glücklich, nach 20 Jahren des Dschihad, auf dessen Opfer und Härten er stolz sei, diese historischen Momente zu sehen.

Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid schrieb auf Twitter, der letzte US-Soldat habe um etwa Mitternacht afghanischer Zeit den Flughafen Kabul verlassen, das Land habe jetzt die völlige Unabhängigkeit erreicht.



Ein Auslandskorrespondent der Los Angeles Times teilte auf Twitter ein Video, in dem Taliban-Kämpfer die zurückgelassenen Hubschrauber und anderes Material der amerikanischen Streitkräfte am Flughafen begutachten.

Taliban-Sprecher Mudschahid schrieb in einem weiteren Tweet, die aktuellen Schüsse seien Freudenschüsse, die Menschen sollten sich keine Sorgen machen. Man versuche, dies unter Kontrolle zu bringen. In sozialen Medien beglückwünschten sich Taliban-Anhänger gegenseitig. "Gratulationen an alle", hieß es, "Afghanistan ist frei". Andere schrieben, der Mythos der amerikanischen Unbesiegbarkeit sei in Afghanistan zerschlagen worden. Und: "Ihr hattet die Uhren, aber wir hatten die Zeit."



Biden würdigt Kommandeure und Soldaten

US-Präsident Joe Biden hat nach dem Abschluss des Truppenabzugs aus Afghanistan seinen Militärkommandeuren und den beteiligten Soldaten gedankt. Sie hätten den "gefährlichen" Abzug "ohne weiteren Verlust amerikanischer Leben" zu Ende gebracht, erklärte Biden am Montag.

Der Präsident würdigte auch die groß angelegte Evakuierungsmission der vergangenen zweieinhalb Wochen mit mehr als 120.000 ausgeflogenen Menschen. Die Soldaten hätten bei der "größten Luftbrücke der US-Geschichte" mit "Mut, Professionalität und Entschlossenheit" gehandelt, die "unübertroffen" seien.

"Jetzt ist unsere 20-jährige Militärpräsenz in Afghanistan beendet", erklärte Biden. Der Präsident will sich am Dienstag an die Öffentlichkeit wenden und dabei unter anderem erklären, warum er an einem Abzug aus Afghanistan bis zum 31. August festhielt.

Noch weitere US-Bürger in Afghanistan



Nach dem Abzug der letzten US-Soldaten vom Flughafen Kabul sind weiter amerikanische Staatsbürger in Afghanistan. "Wir haben nicht alle rausholen können, die wir rausholen wollten", sagte US-General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando Centcom führt, am Montag im Pentagon in einer Videoschalte mit Journalisten. Man habe bis zum letzten Moment die Möglichkeit gehabt, weitere US-Bürger zu evakuieren. Aber einige hätten es nicht zum Flughafen geschafft. McKenzie versicherte auch: "Jeder einzelne US-Soldat ist jetzt aus Afghanistan raus, das kann ich mit 100-prozentiger Sicherheit sagen."





"Die militärische Phase dieser Operation ist also beendet", sagte er weiter. Nun beginne die diplomatische Fortsetzung. "Ich denke, wenn wir noch zehn Tage geblieben wären (...), hätten wir nicht alle rausgeholt, die wir rausholen wollten", so der General weiter. Außerdem hätten auch nicht alle US-Amerikaner das Land verlassen wollen. Das Außenministerium werde nun daran arbeiten, den verbliebenen Bürgerinnen und Bürgern die Ausreise zu ermöglichen. McKenzie schätzte, dass es sich um einige wenige Hundert handele.

Bericht: US-Soldaten zerstörten Material

Vor dem endgültigen Abzug soll die US-Armee nach Medienberichten noch wichtige Infrastruktur zerstört haben, damit diese nicht in die Hände der Taliban falle. Dazu gehört auch das Raketenabwehrsystem am Flughafen. Außerdem seien 73 Flugzeuge, 27 gepanzerte Fahrzeuge und 70 Fahrzeuge, die gegen Minen geschützt sind, unbrauchbar gemacht worden.