Ukraine-Krise

USA schicken Top-Diplomatin nach Moskau

12.12.2021, 01:02 Uhr | dpa, rtr, AFP

Die USA setzen beim Thema Ukraine noch immer auf die Macht des Wortes. Eine Spitzendiplomatin soll im Kreml für eine Lösung werben. Präsident Biden hingegen droht Russland unverhohlen.

Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise schickt die US-Regierung die Top-Diplomatin des Außenministeriums für Europa, Karen Donfried, nach Kiew und Moskau. Donfried werde dort "mit hochrangigen Regierungsvertretern über die militärische Aufrüstung Russlands" sprechen, teilte das Ministerium in Washington am Samstag mit.

Sie werde außerdem das US-Engagement "für die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine" bekräftigen. Die Reise in die Ukraine und nach Russland soll von Montag bis Mittwoch andauern. Im Anschluss will Donfried der Mitteilung zufolge nach Brüssel reisen, um mit Nato- und EU-Partnern über die Bemühungen um eine diplomatische Lösung in der Krise zu beraten.

Keine US-Truppen zur Verteidigung der Ukraine



Die USA haben Russland erneut zur Deeskalation im Ukraine-Konflikt aufgerufen. Die G7-Staaten und ihre Verbündeten seien bereit, im Falle einer militärischen Eskalation "massive" Sanktionen gegen Moskau zu verhängen, sagte eine US-Regierungsvertreterin am Samstag bei einem Treffen der G7-Außenminister in Liverpool.

US-Präsident Joe Biden hat seiner Warnung an Russland vor einem Einmarsch in der Ukraine mit deutlichen Worten Nachdruck verliehen. Biden sagte am Samstag vor Journalisten, er habe dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei dem jüngsten Videogipfel beider Politiker klar gemacht, dass Russland in diesem Fall "einen schrecklichen Preis" zahlen werde.



Wenn Putin eine Invasion veranlasse, würden die Konsequenzen für Russlands Wirtschaft "verheerend" sein, betonte Biden. Der US-Präsident bekräftigte, ein Einsatz von kämpfenden US-Soldaten in der Ukraine im Falle eines russischen Angriffs sei hingegen als Option "nie auf dem Tisch" gelegen.