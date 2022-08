Ukraine-Krieg: USA wollen Oligarchen-Flugzeug beschlagnahmen

Ein 90-Millionen-Dollar-Flugzeug des russischen Oligarchen Andrej Skotsch soll von den USA beschlagnahmt werden. Dieses befindet sich in Kasachstan.

Die US-Behörden wollen ein Flugzeug des russischen Oligarchen Andrej Skotsch in Kasachstan beschlagnahmen. Wie das US-Justizministerium, das Handelsministerium und die Bundespolizei mitteilten, wurde am Montag ein Beschluss zur Beschlagnahmung des Airbus A319-100 ausgestellt. Die Maschine befindet sich demnach seit Anfang März in Kasachstan und hat einen Wert von mehr als 90 Millionen Dollar (88,3 Millionen Euro).