USA: So bedrohen Donald Trumps Republikaner die Demokratie

23 Prozent glauben demnach, dass die Regierung, die Medien und die Finanzwelt in den USA von einer Gruppe satanistischer Pädophiler kontrolliert werden, die einen globalen Kindersexhandel betreiben.

Die "große Lüge"

Trump selber ist Urheber der Verschwörungserzählung, die für die US-Demokratie die gefährlichste sein dürfte: Dass er die Wahl im November 2020 gegen Biden gar nicht verloren hätte. Trump-Kritiker nennen diese längst widerlegte Behauptung "The Big Lie", die große Lüge. Tatsächlich ist Trump ein dokumentierter Serienlügner: Die Faktenchecker der "Washington Post" haben ihm in seiner vierjährigen Amtszeit mehr als 30.000 falsche und irreführende Aussagen nachgewiesen.

Auch führende Republikaner haben die Wahl intern längst als legitim anerkannt – trauen sich aber nicht, Trump öffentlich zu widersprechen. Das hält seine Anhänger nicht davon ab, ihm zu glauben. In einer Umfrage der University of Massachusetts vor dem Jahrestag des Angriffs auf US-Kapitol im Januar gingen nur 21 Prozent der Republikaner davon aus, dass Biden legitim gewählt wurde.

Trump-Anhänger könnten Schlüsselstellen bei Wahlen besetzen

Anhänger von Trumps kruder Wahlsieg-These werden in den USA "Election Denier" genannt, Wahlleugner. Bei den Republikanern gewinnt diese Gruppe immer mehr Einfluss. Besonders alarmierend: Bei den Vorwahlen haben die Republikaner bislang in vier sogenannten Swing States – also in womöglich wahlentscheidenden Bundesstaaten, die weder Republikanern noch Demokraten klar zuzuordnen sind – Wahlleugner als Kandidaten für das Amt des Secretary of State nominiert. Diese sind in den Bundesstaaten die obersten Wahlaufseher.

Bizarr mutet an, dass die Demokraten für manche Trump-Kandidaten sogar Werbung machen – es ist ein Spiel mit dem Feuer. Die wahltaktische Überlegung hinter dem parteiintern umstrittenen Schritt: In moderaten Wahlbezirken dürften die Chancen demokratischer Kandidaten steigen, wenn der republikanische Gegner extreme Meinungen vertritt. In Michigan haben die Demokraten Medienberichten zufolge mehr als 400.000 Dollar in Werbung für den Wahlleugner John Gibbs gesteckt. Gibbs setzte sich daraufhin in den Vorwahlen gegen den Kongressabgeordneten Peter Meijer durch. Meijer hatte als einer von nur zehn Republikanern im Repräsentantenhaus mit den Demokraten für das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gestimmt.

"Der Gegner als Feind"

Der "Washington Post"-Kolumnist und Autor Dana Milbank verortet den Beginn der Radikalisierung der Republikaner schon lange vor Trump. Bereits Newt Gingrich, der 1994 Vorsitzender des Repräsentantenhauses wurde, habe seinen Kollegen empfohlen, "über Demokraten als Verräter, Lügner und Betrüger zu sprechen", sagte Milbank dem Radiosender NPR. "Das war also eine ganz andere Art, über den Gegner zu sprechen, der Gegner als Feind und nicht nur als Gegner."

Gingrich berät laut "Washington Post" heute den Minderheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy. Der Trump-Verbündete hat gute Chancen, der nächste Vorsitzende der Parlamentskammer zu werden, sollten die Republikaner bei den Kongresswahlen im November wie erwartet die Mehrheit erobern. Für diesen Fall drohte Gingrich Mitgliedern des Untersuchungsausschusses zum Angriff auf das US-Kapitol. Im Sender Fox News sagte er im Januar, sie würden "Gefahr laufen, ins Gefängnis zu kommen".