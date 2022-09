USA: Jetzt kommt es zum Showdown zwischen Joe Biden und Donald Trump

"Was wir derzeit sehen, ist entweder der Beginn oder die Totenglocke einer extremen MAGA-Philosophie. Es ist nicht nur Trump. Es ist die gesamte Philosophie", sagte Joe Biden, der in seinen Reden kaum jemals den Namen seines Vorgängers erwähnt.

Abteilung Attacke aus dem Weißen Haus

Seither diskutiert Amerika, ob diese Attacke taktisch klug war oder nicht. Kritiker verweisen auf eine Äußerung Hillary Clintons aus ihrem Präsidentschaftswahlkampf von 2016. Sie hatte die Hälfte von Trumps Anhängern als "Basket of Deplorables", als einen Haufen von Erbärmlichen bezeichnet. "Sie sind rassistisch, sexistisch, homophob, fremdenfeindlich, islamfeindlich", sagte sie damals. Clinton selbst schrieb in ihrem Buch "What Happened", dass dieser Satz ein Grund für ihre Wahlniederlage gewesen sei.

Doch das ist sechs Jahre her. Seither hat sich viel getan in den Vereinigten Staaten. Die Trumpisten haben sich weiter radikalisiert. Rechtsradikale Gruppierungen wie die "Proud Boys", die "Oath Keepers" oder die "Patriot Front" verbreiten Angst. Der Sturm auf das Kapitol und die zahlreichen laufenden Ermittlungen gegen den Ex-Präsidenten Donald Trump sind beinahe täglich das politische Hauptthema. Grund genug für viele Unterstützer Joe Bidens, endlich Klartext zu reden.

Was Biden mit seiner Wortschöpfung "Semi-Faschismus" meint, dürfte jedem geläufig sein, der die Entwicklungen in der Republikanischen Partei verfolgt. Die Grand Old Party (GOP) ist auf ihre Galionsfigur Donald Trump zugeschnitten. Noch nie in ihrer Geschichte hat eine Figur sie so dominiert. Abweichler wie etwa die konservative, aber Trump-kritische Liz Cheney werden gnadenlos aussortiert und durch Trumpisten ersetzt.