Bericht: Melania kritisierte Donald Trump wegen Corona-Politik deutlich

Sein Geheimdienstchef hatte offenbar große Sorge, dass Russland etwas gegen Trump in der Hand hielt – insbesondere nach einem Treffen Trumps mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Jahr 2018. US-Geheimdienste hatten zuvor über die russischen Einmischungen in den Wahlkampf von 2016 berichtet. Trump aber unterstützte die Version Putins, dass dies nie geschehen sei.

"Was hat Putin gegen ihn in der Hand?"

Dan Coats, damals Direktor der nationalen Nachrichtendienste, sagte dem Buch zufolge zu seinen Mitarbeitern: "Ich konnte nie zu einem Ergebnis kommen. Es hat bei allen die Frage aufgeworfen: Was hat Putin gegen ihn in der Hand, das ihn dazu veranlasst, etwas zu tun, was seine Glaubwürdigkeit untergräbt?"