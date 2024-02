Seit zehn Jahren hat das US-Militär Nachwuchsprobleme, jetzt ergreift es Maßnahmen: Die Armee streicht 24.000 Stellen, was knapp fünf Prozent der derzeitigen Planstellen betrifft. Das berichtet die britische Zeitung "Telegraph". Demnach beschäftigt die Armee aktuell nur 445.000 aktive Soldaten, obwohl sie eigentlich insgesamt 494.000 Planstellen hat. Als neues Ziel peile die US Army nun 470.000 Stellen an, diese sollen bis 2029 vollständig besetzt sein, so der Bericht. Das Militär streiche somit nur unbesetzte Stellen.