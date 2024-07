Hinweise auf Terroranschlag US-Militär in Europa stuft Alarmbereitschaft hoch Von t-online , aj Aktualisiert am 01.07.2024 - 05:24 Uhr Lesedauer: 2 Min. US-Flugzeuge in Ramstein: Der Flugplatz ist eines der wichtigsten Drehkreuze für amerikanische Fracht- und Truppentransporte (Archivfoto). (Quelle: BeckerBredel/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Gibt es Anzeichen für einen bevorstehenden Anschlag? US-Armeestützpunkte in Europa haben ihr Sicherheitslevel offenbar auf den zweithöchsten Standard angehoben.

Mehrere US-Militärstützpunkte in Europa sind am Sonntag in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Das zuständige Zentralkommando des US-Militärs (Eucom) mit Sitz in Stuttgart habe eine gemeinschaftsweite Warnung herausgegeben, berichtete etwa CNN unter Berufung auf zwei nicht namentliche genannte Regierungsvertreter.

Das Pentagon soll demnach auf Stützpunkten in Deutschland und Italien die zweithöchste Sicherheitsstufe namens "Force Protection Condition Charlie" ausgerufen haben, darunter auch an der "Ramstein Air Base" bei Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz.

Diese Sicherheitsstufe namens "Force Protection Condition Charlie" gilt, wenn von einer unmittelbar bevorstehenden Terrorbedrohung ausgegangen wird. Die höchste Stufe "Delta" wird demnach ausgerufen, wenn ein Terroranschlag erfolgt oder "unmittelbar bevorsteht".

"Es gibt glaubwürdige Informationen, die auf einen Angriff auf US-Stützpunkte in der kommenden Woche oder so hinweisen", zitierte der US-Sender Fox News einen Verteidigungsbeamten.

Hintergründe sind unklar

Ein in Europa stationierter US-Beamter erklärte gegenüber CNN, dass man dieses Bedrohungsniveau "seit mindestens zehn Jahren" nicht gesehen habe. In der Regel bedeute das Einläuten dieser Stufe, dass das Militär eine "aktiv-zuverlässige Bedrohung" erhalten habe.

Die "Air Base Ramstein" rief in den sozialen Medien zur Wachsamkeit auf. Der Flugplatz hat eine große Bedeutung für das US-Militär, da er einer der wichtigsten US-Drehkreuze für Fracht- und Truppentransporte weltweit ist.

Das Pentagon reagierte auf Nachfragen zunächst nicht. Auf eine Anfrage von CNN bezüglich konkreter Schutzmaßnahmen antwortete ein Sprecher von Eucom: "Aus operationellen Sicherheitsgründen werden wir nicht auf spezifische Maßnahmen eingehen, aber wir bleiben wachsam."

Eucom prüfe ständig eine Vielzahl von Faktoren, die für die Sicherheit des US-Militärs im Ausland von Bedeutung seien. "Im Rahmen dieser Bemühungen ergreifen wir oft zusätzliche Maßnahmen, um die Sicherheit unserer Militärangehörigen zu gewährleisten", so der Sprecher.

Auslöser für erhöhte Alarmbereitschaft ist unklar

Auch der Auslöser für die verschärfte Sicherheitslage an US-Militärstützpunkten ist unklar. Der von Fox News zitierte Beamte sagte dem Sender zufolge, dass diese nicht mit den Parlamentswahlen in Frankreich zusammenhänge.

Mehrere Länder in Europa, darunter Frankreich, hatten die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen, nachdem Bewaffnete im März in einem Vorort von Moskau bei einem Angriff auf eine Konzerthalle mehr als 140 Menschen getötet hatten. Zu der Tat bekannte sich die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach nach dem Anschlag in Moskau von einer "akuten" Terrorgefahr in Deutschland.

Europäische und deutsche Behörden warnen zudem seit geraumer Zeit vor einer möglichen Terrorgefahr im Vorfeld der Olympischen Spiele in Paris und während der laufenden europäischen Fußballmeisterschaft in Deutschland. Die USA halten die Reisehinweise für Deutschland demnach weiter auf einem erhöhten Sicherheitslevel.