Aktualisiert am 12.07.2024 - 00:50 Uhr Lesedauer: 2 Min.

US-Präsident Joe Biden hat seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj bei einer Nato-Zeremonie irrtümlicherweise als Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorgestellt. "Meine Damen und Herren, Präsident Putin", sagte Biden am Donnerstag in Washington über Selenskyj. Schnell berichtigte sich der 81-Jährige, dessen mentale und physische Eignung für den Wahlkampf und eine zweite Amtszeit derzeit intensiv diskutiert wird.

Er wolle das Wort nun an den ukrainischen Präsidenten übergeben, "der ebenso viel Mut wie Entschlossenheit hat. Meine Damen und Herren, Präsident Putin", sagte Biden, ehe er sich vom Rednerpult entfernte. Schnell bemerkte der 81-Jährige seinen Fehler, kehrte zurück und sagte: "Er wird Präsident Putin schlagen. Präsident Selenskyj. Ich bin so darauf konzentriert, Präsident Putin zu schlagen."

Scholz hat US-Präsident Joe Biden erneut gegen den Vorwurf verteidigt, sein Amt nicht mehr führen zu können. Der amerikanische Präsident habe mit der Nato-Tagung und ihrer Vorbereitung gezeigt, dass er "sehr strategisch die richtigen Entscheidungen auf den Weg zu bringen in der Lage ist", sagte Scholz am Donnerstagabend in Washington.