Rechte Milizen in den USA Die nächste Wahl "entscheidet sich an der Munitionskiste" Von t-online , sic 19.08.2024 - 11:54 Uhr Lesedauer: 4 Min. Ein Mitglieder einer Miliz in Austin (Archivbild): Bewaffnete Gruppen haben in den USA nach dem Sturm aufs Kapitol an Einfluss gewonnen.

Am Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021 wirkten auch bewaffnete Milizen mit. Drei Jahre später ist die Gefahr der Gruppen nicht gebannt – im Gegenteil, so scheint es.

Der 6. Januar 2021 hat sich in das kollektive Gedächtnis der USA eingebrannt. Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hatten das Kapitol in der Hauptstadt Washington gestürmt und versucht, so die Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden zu verhindern. Bis zu 1.200 Aufrührer drangen in den Sitz des US-Kongresses ein und unterbrachen die Sitzung stundenlang. Fünf Menschen kamen im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Aufstand ums Leben.

Zu den Aufständischen gehörten auch zahlreiche Mitglieder rechter Milizen, die in den USA weitverbreitet sind. Sie führten den wütenden Mob an, der zuvor vom damals noch amtierenden Präsidenten Trump nahe dem Weißen Haus mit Falschbehauptungen über einen Wahlbetrug aufgestachelt worden war und dann zum Kapitol zog. Dazu gehörten Gruppierungen wie die "Proud Boys", die "Oath Keepers" oder die "American Patriots Three Percent".

"Die nächsten Wahlen werden nicht an der Wahlurne entschieden"

Einige der Milizionäre wurden infolge des Kapitolsturms verurteilt, andere aber sind weiter auf freiem Fuß – und warten offenbar weiter auf den richtigen Moment, um ihre rechtsradikalen Machtfantasien umzusetzen. Wenn nötig, wohl auch mit Waffengewalt. Bald könnte dieser Moment erreicht sein: Am 5. November wählen die US-Amerikaner erneut einen neuen Präsidenten. Wieder tritt Donald Trump an, dieses Mal gegen die amtierende US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Umfragen prognostizieren derzeit leichte Vorteile für Harris.

Obwohl US-Sicherheitsbehörden die Milizen in den vergangenen Jahren zunehmend verfolgten, konnten jedoch besonders die "American Patriots Three Percent" (AP3) weitgehend im Verborgenen weiter wachsen und an Einfluss gewinnen. Die bewaffnete Gruppe gehört landesweit zu den größten ihrer Art. Das berichtet das US-Investigativportal "ProPublica". Und die Milizionäre scheinen überzeugt, dass die Demokraten einen Wahlbetrug begehen wollten, um Donald Trump am Einzug ins Weiße Haus zu hindern.

"Die nächsten Wahlen werden nicht an der Wahlurne entschieden", schrieb dem Bericht zufolge ein führendes AP3-Mitglied vor einigen Monaten im Kurznachrichtendienst Telegram. "Sie werden an der Munitionskiste entschieden", fügte die Person demnach hinzu. Der Milizionär gab zudem an, in Wahlzentren eindringen zu wollen oder zu tun, "was auch immer nötig ist".

Neustart nach dem 6. Januar 2021

"ProPublica" hat für die Recherche mehr als 100.000 interne Nachrichten und knapp zwei Dutzend Interviews mit ehemaligen und aktiven AP3-Mitgliedern ausgewertet. Demnach hat die bewaffnete Gruppe in den vergangenen Jahren Allianzen innerhalb der Strafverfolgungsbehörden des Landes aufgebaut und zahlreiche Mitglieder hinzugewinnen können. Viele der neuen Mitstreiter hätten sich bereits wenige Monate nach dem Kapitolsturm gemeldet und den Aufruhr als Motivation zur Teilnahme angegeben.

Der Kapitolsturm war dem Bericht zufolge für Milizen ein Schlüsselmoment: Einerseits wirkten sie angezählt, weil der Aufruhr aus ihrer Perspektive keine Früchte getragen und sie in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden gerückt hatte. "Das Ereignis vom 6. Januar ließ die Bewegung schwach und unengagiert aussehen", heißt es in der Nachricht eines Milizionärs. Andererseits aber schuf der 6. Januar offenbar einen Opfermythos, der vor allem der AP3 nur wenige Monate nach dem Kapitolsturm eine Welle an Beitritten einbrachte.