Donald Trump will Kanada, Grönland und den Panamakanal unter US-amerikanische Kontrolle bringen. In den betroffenen Gebieten gibt es großen Widerstand.

Donald Trump will die USA vergrößern und hat bereits mehrere Ziele im Visier. Das Nachbarland Kanada soll sich den Vereinigten Staaten als 51. Bundesstaat anschließen. Außerdem will er Grönland kaufen, und auch die Kontrolle über den Panamakanal strebt der designierte US-Präsident an. Bei den letzten beiden Zielen will er auch militärischen Druck nicht ausschließen, verkündete er am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Doch in den entsprechenden Gebieten ist der Widerstand groß.