Donald Trump definiert Diplomatie neu: Sie bedeutet Macht statt Partnerschaft. Damit droht der amerikanische Präsident, die Welt in seiner zweiten Amtszeit ins Chaos zu stürzen.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Ziemlich sicher wollte Donald Trump an diesem Tag für Schlagzeilen sorgen. 13 Tage vor seiner Amtseinführung am 20. Januar hat der neue US-Präsident darum eine Pressekonferenz in seinem Domizil Mar-a-Lago abgehalten, welche die Welt und gerade den Verbündeten Amerikas das Fürchten lehren soll.

Was Trump in mehr als einer Stunde von sich gegeben hat, bedeutet nach vier Jahren Biden-Regierung erneut eine drastische Verschiebung im Ton der US-Diplomatie. Aber selbst im Vergleich zu Trumps erster Präsidentschaft sind seine Äußerungen geradezu eine tektonische Neudefinition dessen, was in internationalen Beziehungen als akzeptabel gilt. In dieser zweiten Trump-Ära wird alles sagbar.

Auf den ersten Blick mag es wie bloße Rhetorik wirken, wenn Donald Trump etwa den Golf von Mexiko offiziell umbenennen will in den "Golf von Amerika". Doch allein durch diese geplante Symbolik wird Trumps Kalkül offensichtlich: Der nächste US-Präsident plant die Welt mit einem aggressiven, amerikanischen Imperialismus zu überziehen. Um seine Interessen durchzusetzen, droht er verbündeten Staaten nicht nur mit Strafzöllen, sondern sogar mit militärischen Mitteln.

So sagte Trump auf die Nachfrage eines Reporters zu seinem bekundeten Interesse am Kauf von Grönland und der Kontrolle über den Panama-Kanal: "Ich kann Ihnen nicht versichern [dass kein militärischer Zwang eingesetzt wird]... Wir brauchen [Panama und Grönland] für unsere wirtschaftliche Sicherheit." Weil der Reporter es nicht glauben konnte, fragte er noch einmal nach. Trump erwiderte: "Darauf werde ich mich nicht festlegen. Es kann sein, dass man etwas wird unternehmen müssen."

Trumps neue diplomatische Doktrin

Mit solchen Aussagen provoziert Trump nicht nur, sondern zeigt seine neue diplomatische Doktrin, die auf transaktionalem, unilateralem Handeln basiert. Trumps bislang bloße Rhetorik spiegelt darum schon zum jetzigen Zeitpunkt eine tiefere Realität wider, in der selbst die extremsten Behauptungen – von militärischen Drohungen gegen Verbündete bis hin zur Neuinterpretation nationaler Grenzen – keine Tabus mehr sind.

Die Grenze zwischen Kanada und den USA bezeichnete Trump im weiteren Verlauf der Pressekonferenz als "künstlich gezogene Linie". In Bezug auf den nördlichen Nachbarn schloss der künftige Präsident anders als bei Panama und Grönland zwar militärische Gewalt explizit aus. Dennoch machte er keinen Hehl aus seinem Wunsch, Kanada an die USA als 51. Bundesstaat anzugliedern ("Kanada sollte ein Bundesstaat sein"). Dahinter mag in Wahrheit nur der Plan stecken, das Handelsdefizit zu minimieren. Dennoch kündigte Trump dafür "wirtschaftlichen Zwang" als Mittel an.

Mit Nonchalance stellt Trump damit seine außenpolitische Doktrin zur Schau und wirft mal eben ganze Jahrzehnte amerikanischer Diplomatie über Bord. Beziehungen zu Nationen stellen für Amerika unter ihm keine Partnerschaften mehr dar, sondern hierarchisch organisierte Allianzen. Aber was folgt daraus?

Trump propagiert mit seinen Aussagen eine internationale Ordnung nach dem Motto eines weltweiten Wilden Westens. Damit unterscheidet sich der US-Präsident zumindest in seinen Worten nur noch in Nuancen vom russischen Präsidenten Wladimir Putin oder dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Bevor Putin in die Ostukraine einmarschierte, legitimiert er, die dort lebenden Russen würden den Anschluss an Russland wollen und würden diskriminiert. China betrachtet Taiwan ohnehin als eigenes Staatsgebiet. Bei Trump klingt es derzeit so: "Viele Menschen in Kanada wären liebend gerne der 51. Bundesstaat [der USA]".

Trump schafft internationale Unordnung

Was Trump damit schafft, ist mehr als internationale Unordnung. Sollte er seinen Worten Taten folgen lassen, wäre das der Weg in die globale Anarchie.