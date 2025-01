Elon Musk beleidigt Olaf Scholz nach irritierender Geste

18.51 Uhr: Elon Musk, Tech-Milliardär und Berater des US-Präsidenten Donald Trump, hat Bundeskanzler Olaf Scholz wegen dessen Äußerungen zur Meinungsfreiheit in Europa beleidigt. Hintergrund ist eine Geste Musks bei der Amtseinführung von Trump am Montag in Washington, die dem Hitlergruß ähnelte. In Europa und Deutschland könne zwar jeder frei seine Meinung äußern, "auch wenn er ein Milliardär ist", sagte Scholz auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Doch es gelte: "Was wir nicht akzeptieren, ist, wenn damit rechtsextreme Positionen unterstützt werden." Das wolle er ausdrücklich betonen.