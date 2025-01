Trump spiele "mit dem Instrument der Maximalforderung, mit der er schockieren will, um schon so Veränderungen herbeizuführen", sagt der frühere Chef des Bundestags-Außenausschusses. "Hohe Zölle auf Importgüter wären für die USA mit enormen Preissteigerungen verbunden." Daran habe Trump kein Interesse, weil eines seiner zentralen Wahlversprechen gewesen sei, die Inflation und damit die Lebensunterhaltskosten in den USA zu senken, fuhr Röttgen fort.

"Sollte es doch so kommen, dass wir erneut Zölle sehen, dann ist die EU-Kommission, die hier die Kompetenz hat, gut vorbereitet", sagt der CDU-Politiker weiter. "Wir sollten Trump selbstbewusst gegenübertreten. Es gibt weder Grund für ständige Konfrontation, noch für devotes Verhalten." Es sei im deutschen Interesse, dass das transatlantische Verhältnis Bestand habe, so Röttgen. "Das sollten wir klar zum Ausdruck bringen und untermauern, indem wir mehr in unsere eigene Sicherheit und das gemeinsame Verteidigungsbündnis investieren."

Trump will offenbar sofort mit Massenabschiebungen beginnen

3.45 Uhr: Donald Trump will mit seinen Abschiebungen illegaler Einwanderer nicht lange warten. Offenbar sollen bereits am Dienstag – also am Tag nach seiner Amtseinführung – Menschen massenweise abgeschoben werden. Mehr zu seinen Plänen lesen Sie hier.

Freitag, 17. Januar

US-Finanzministerin: Geld könnte ab Dienstag knapp werden

23.10 Uhr: Im Streit über die US-Schuldenobergrenze hat Finanzministerin Janet Yellen vor der Notwendigkeit "außergewöhnlicher Maßnahmen" ab Dienstag gewarnt – dem Tag nach der Amtseinführung von Präsident Donald Trump. Wie lange die Überbrückungsmaßnahmen reichen würden, sei schwer zu sagen, schrieb Yellen am Freitag in einem Brief an die Spitzen des Kongresses. Sie hatte Ende Dezember erklärt, die Grenze werde voraussichtlich zwischen dem 14. und 23. Januar erreicht.

Im Rahmen einer Haushaltsvereinbarung hatte der Kongress 2023 die Schuldenobergrenze bis zum 1. Januar 2025 ausgesetzt. Das Finanzministerium würde dank der Maßnahmen seine Rechnungen noch mehrere Monate lang bezahlen können. Ein Zahlungsausfall der USA hätte voraussichtlich schwerwiegende wirtschaftliche Folgen.

Trumps Heimatschutzministerin spricht von Kriegsgebiet

22.40 Uhr: Die Wunschkandidatin des künftigen US-Präsidenten Donald Trump für das Heimatschutzministerium, Kristi Noem, hat die Situation an der Südgrenze der USA zu Mexiko als "Kriegsgebiet" bezeichnet. Noem wiederholte in der Senatsanhörung mit Blick auf irreguläre Grenzübertritte Trumps Rhetorik von einer "Invasion".