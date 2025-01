News folgen Artikel teilen

Der designierte US-Präsident stellt seine eigene Währung vor. Ein Verbot von Tiktok könnte aufgeschoben werden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

TikTok: Dienst ab Sonntag vorübergehend nicht verfügbar

4 Uhr: Die Kurzvideo-Plattform TikTok hat ihren Nutzern in den USA am späten Samstag mitgeteilt, dass die App ab Sonntag "vorübergehend nicht verfügbar" sein werde. Zuvor hatte der wichtigste Cloud-Computing-Dienstleister für TikTok, Oracle, laut Medienberichten seine Mitarbeiter angewiesen, die Server, auf denen die US-TikTok-Daten gehostet werden, bereits am Samstag um 21.00 Uhr Ortszeit (Sonntag um 3.00 Uhr MEZ)abzuschalten.

An dem Tag tritt ein Gesetz zum Verbot der App in den Vereinigten Staaten in Kraft. Dienstleistern wie Apple, Alphabets Google oder Oracle drohen massive Geldstrafen, sollten sie Tiktok nach Inkrafttreten des Verbots weiterhin ihre Dienste zur Verfügung stellen.

Nutzer, die sich am Samstagabend in den USA einloggten, erhielten eine Nachricht von TikTok. "Das Gesetz zwingt uns dazu, unsere Dienste vorübergehend nicht zur Verfügung zu stellen. Wir arbeiten daran, unseren Dienst in den USA so schnell wie möglich wiederherzustellen." Auch die App CapCut, die ebenfalls zu ByteDance gehört, war am Sonntagmorgen in den USA nicht mehr verfügbar.

Wird Kündigungsschutz für US-Beamte aufgehoben?

1.55 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump könnte bereits am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit den Kündigungsschutz für rund 50.000 US-Bundesbeamte per Durchführungsverordnung aufheben. Dies berichten mit den Erörterungen des Übergangsteams von Trump vertraute Personen. Die entlassenen Beamten sollen dann möglichst schnell durch handverlesene, loyale Mitarbeiter ersetzt werden. Damit wolle Trump den von ihm und seinen Anhängern so bezeichneten "Deep State" abbauen,sagten zwei der ungenannten Personen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Trump-Administration werde sich demnach auch beeilen, Tausende politische Ernennungen in der gesamten Regierung mit Loyalisten zu besetzen. Trump-Verbündete machen illoyale Bürokraten für die Verschleppung oder Vereitelung von Initiativen im Justizministerium, im Bildungsministerium und bei anderen Behörden in der ersten Amtszeit Trumps verantwortlich.

Trumps Chef für die Grenzen: Noch keine Entscheidung über Razzien getroffen

1.50 Uhr: Der künftige Chef für die Sicherheit der US-Grenzen hat Berichte über Razzien gegen illegal in den USA lebende Migranten schon in der nächsten Woche zurückgewiesen. Das "Wall Street Journal" und später auch die "New York Times" berichteten, dass rasch nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump am Montag erste Razzien geplant seien, zunächst in Chicago.

Nun sagte Tom Homan, der die Einwanderungsbehörde unter Trump leiten soll, der "Washington Post", es sei noch nichts entschieden. "Wir gucken uns diese Indiskretion an und werden auf dieser Basis dann eine Entscheidung treffen", sagte er der Zeitung. "Es ist unglücklich, denn jeder, der Operationen der Sicherheitsbehörden durchsticht, setzt deren Mitarbeiter größeren Risiken aus."

Bericht: Deutscher Botschafter warnt vor Trump-Regierung

0.10 Uhr: Der deutsche Botschafter in den USA befürchtet einem Dokument zufolge von dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump und seiner Regierung grundlegende Änderungen der politischen Ordnung des Landes. Trumps Agenda bedeute eine "maximale Machtkonzentration beim Präsidenten zulasten von Kongress und Bundesstaaten", heißt es in einer Reuters vorliegenden vertraulichen Analyse für die Bundesregierung. Das Papier ist mit Datum vom 14. Januar von Botschafter Andreas Michaelis unterzeichnet.