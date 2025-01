Auto rast in Bahnrad-Nationalmannschaft

Die Außenministerin will "eng mit der neuen US-Regierung zusammenarbeiten". Der neue Mann im Pentagon nennt seine Prioritäten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

"Ethnische Säuberung": UN kritisiert Trump-Pläne für Gazastreifen

20.52 Uhr: Die Vereinten Nationen lehnen die Idee von US-Präsident Donald Trump zur Umsiedlung der palästinensischen Bewohner des zerstörten Gazastreifens in andere arabische Länder entschieden ab. "Natürlich wären wir gegen jeden Plan, der zur Zwangsumsiedlung von Menschen führen könnte oder zu irgendeiner Art ethnischer Säuberung", sagt der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, in New York. Er betont, dass sich auch Ägypten und Jordanien kritisch zu dem Plan geäußert hätten.

Trump hatte vor Journalisten gesagt, Ägypten und Jordanien könnten die Menschen aufnehmen. Er schlug vor, an einem anderen Ort Wohnungen zu bauen, wo die Palästinenser vielleicht "zur Abwechslung in Frieden leben" könnten. Das könne vorübergehend oder langfristig sein, beantwortete er eine entsprechende Journalistenfrage. Im Gazastreifen leben gut zwei Millionen Menschen. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatte bereits vor einer möglichen Vertreibung der Bewohner des Küstenstreifens gewarnt. Diese würde "eine eklatante Verletzung der roten Linien" darstellen.

Baerbock spricht erstmals mit neuem US-Kollegen Rubio

18.40 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat erstmals mit ihrem neuen US-Amtskollegen Marco Rubio telefoniert. "Wir wollen mit der neuen US-Regierung eng zusammenzuarbeiten", wurde die Grünen-Politikerin auf der Plattform Bluesky aus dem Gespräch mit Rubio vom Auswärtigen Amt nach dem rund halbstündigen Telefonat zitiert. "Europa will mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen", macht sie demnach deutlich. Baerbock führt das Telefonat am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Brüssel.

Deutschland und die USA seien durch enge wirtschaftliche Beziehungen und gemeinsame Interessen verbunden, schreibt das Auswärtige Amt. Beide Länder würden gemeinsame Herausforderungen und Chancen zusammen angehen. Baerbock und Rubio hätten auch die Bedeutung einer starken Nato, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die Lage in Syrien, im Gazastreifen und im Mittleren Osten sowie die Haltung zu China besprochen.

Zum ersten persönlichen Treffen von Baerbock und Rubio dürfte es auf der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar kommen. Vor Baerbock hatten unter anderem schon die Außenminister der EU-Staaten Polen, Litauen und Italien mit Rubio telefoniert.

Trump will Diversitätsprogramme beim US-Militär abschaffen

17 Uhr: US-Präsident Donald Trump will die Diversitätsprogramme beim Militär abschaffen. Dazu werde der Republikaner in Kürze ein entsprechendes Dekret unterzeichnen, sagt der neue Verteidigungsminister Pete Hegseth. Hegseth hatte vor seinem Amtsantritt angekündigt, seine Behörde grundlegend zu verändern.

Er hatte auch die Einstellung der Diversitätsprogramme DEI ("diversity, equity, inclusion") beim Militär zur obersten Priorität erklärt. Zudem sollen Tausende Soldaten wieder eingesetzt werden, die wegen der Verweigerung von Covid-Impfungen während der Pandemie entlassen wurden, ergänzt Hegseth.

Hegseth gehörte zu den umstrittensten Kandidaten, die Trump für sein Kabinett auswählte. Der ehemalige Fox-News-Moderator hat kaum politische Erfahrung. Bei seiner Bestätigung im US-Senat gab es auch Vorbehalte in den eigenen Reihen. Für die nötige Mehrheit im Senat brauchte es am Ende die Stimme von Vizepräsident J.D. Vance, der das Patt auflöste.

