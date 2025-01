News folgen Artikel teilen

Der Präsident erhält Gegenwind aus christlichen Gruppen. Die Außenministerin will "eng mit der neuen US-Regierung zusammenarbeiten". Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump fordert: Indien soll mehr US-Güter kaufen

22.24 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat Indien aufgefordert, mehr Sicherheitsausrüstungen aus US-Produktion zu kaufen. Trump habe dies in einem Telefonat mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi geäußert, teilt das Weiße Haus mit. "Der Präsident betonte, wie wichtig es ist, dass Indien seine Beschaffung von Sicherheitsausrüstungen aus amerikanischer Produktion erhöht und sich auf eine faire bilaterale Handelsbeziehung zubewegt." Beide Politiker hätten auch die Ausweitung und Vertiefung der Zusammenarbeit sowie regionale Fragen erörtert. Dabei sei es auch um die Sicherheit im indopazifischen Raum, im Nahen Osten und in Europa gegangen.

Zudem sei über einen Besuch Modis im Weißen Haus gesprochen worden, hieß es. Eine solche Visite solle "die Stärke der Freundschaft und der strategischen Beziehungen zwischen unseren Nationen unterstreichen". Die Nachrichtenagentur Reuters hatte in der vergangenen Woche berichtet, es gebe Bemühungen für ein solches Treffen bereits im Februar.

Die USA sind Indiens größter Handelspartner, das Volumen des bilateralen Handels betrug zuletzt 118 Milliarden Dollar. Indien will seinen Handel mit den USA ausbauen und seinen Bürgern den Zugang zu Facharbeitervisa erleichtern. Modi hatte Trump am Montag in einem Post auf Social Media als "lieben Freund" bezeichnet und erklärte, beide seien einer für beide Seiten vorteilhaften und vertrauensvollen Partnerschaft verpflichtet. "Wir werden gemeinsam für das Wohlergehen unserer Völker und für globalen Frieden, Wohlstand und Sicherheit arbeiten."

Quäker-Gemeinden klagen gegen Trumps Migrationspolitik

21.27 Uhr: Gegen die harte Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump regt sich in Kirchengemeinden Widerstand. Laut dem Sender "NBC" hat eine Gruppe von Quäkergemeinden Klage gegen das Heimatschutzministerium eingereicht. Konkret geht es dabei um die Aufhebung des Verbots, dass US-Beamten Einwanderer an Orten wie Gotteshäusern, Spielplätzen oder Krankenhäusern kontrollieren dürfen.

Trump hatte das entsprechende Verbot in der vergangenen Woche per Dekret aufgehoben. In der Klageschrift, die am Montag an einem Bundesbezirksgericht im Bundesstaat Maryland eingereicht wurde, heißt es unter anderem, dass schon durch die Androhung der entsprechenden Kontrollen Gemeindemitglieder von dem Besuch von Gottesdiensten abgehalten werden.

Noah Merrill, Sekretär eines der Kläger in der Klage, des New England Yearly Meeting of Friends, teilte laut dem Bericht in einer Mail mit, das Ende des Verbotes sei eine Verletzung der Religionsfreiheit. Eine Reaktion der US-Regierung lag zunächst nicht vor.

"Ethnische Säuberung": UN kritisiert Trump-Pläne für Gazastreifen

20.52 Uhr: Die Vereinten Nationen lehnen die Idee von US-Präsident Donald Trump zur Umsiedlung der palästinensischen Bewohner des zerstörten Gazastreifens in andere arabische Länder entschieden ab. "Natürlich wären wir gegen jeden Plan, der zur Zwangsumsiedlung von Menschen führen könnte oder zu irgendeiner Art ethnischer Säuberung", sagt der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, in New York. Er betont, dass sich auch Ägypten und Jordanien kritisch zu dem Plan geäußert hätten.

Trump hatte vor Journalisten gesagt, Ägypten und Jordanien könnten die Menschen aufnehmen. Er schlug vor, an einem anderen Ort Wohnungen zu bauen, wo die Palästinenser vielleicht "zur Abwechslung in Frieden leben" könnten. Das könne vorübergehend oder langfristig sein, beantwortete er eine entsprechende Journalistenfrage. Im Gazastreifen leben gut zwei Millionen Menschen. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatte bereits vor einer möglichen Vertreibung der Bewohner des Küstenstreifens gewarnt. Diese würde "eine eklatante Verletzung der roten Linien" darstellen.

Baerbock spricht erstmals mit neuem US-Kollegen Rubio