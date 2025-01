News folgen Artikel teilen

Trump will die Einfuhrzölle auf Halbleiter massiv anheben. Bill Gates kritisiert Elon Musk scharf. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Trump droht Verbündetem mit hohen Zöllen

14.54 Uhr: Donald Trump hat neue Zölle auf die Einfuhr von Halbleitern angekündigt. "Es ist an der Zeit, dass die Vereinigten Staaten zu dem System zurückkehren, das uns reicher und mächtiger gemacht hat als je zuvor", erklärte Trump auf einer Veranstaltung der Republikaner am Montag in Florida. Die Zölle könnten 25, 50 oder sogar bis zu 100 Prozent betragen, erklärte Trump. Die Anhebung von Zöllen auf Halbleiter würde insbesondere Taiwan treffen – einen der engsten Verbündeten der USA in Asien.

Über die Hersteller von Halbleitern sagte der 78-Jährige: "Sie haben uns verlassen und sind nach Taiwan gegangen, wo übrigens 98 Prozent des Chipgeschäfts angesiedelt sind." Mit den Zöllen wolle er nun erreichen, dass die Produzenten in die Vereinigten Staaten zurückkehrten, "und wir wollen ihnen nicht Milliarden von Dollar geben, wie dieses lächerliche Programm von Biden". Der jüngst abgetretene US-Präsident hatte Chip-Herstellern während seiner Amtszeit Subventionen in Milliardenhöhe versprochen, sollten sie in den USA produzieren.

Die Wirtschaft Taiwans ist im vergangenen Jahr vor allem wegen des Exports von Halbleitern kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) kletterte um 4,3 Prozent im Vorjahresvergleich, wie die Regierung in Taipeh am Freitag mitteilte. Die Insel östlich von China mit 23 Millionen Einwohnern gehört zu den führenden Herstellern weltweit von Halbleitern, die etwa für Smartphones, Windanlagen oder Raketen benötigt werden. Auch andere elektronische Bauteile sind ein Exportschlager. Der Außenhandelsüberschuss im Handel mit den USA etwa betrug im vergangenen Jahr fast 65 Milliarden Dollar (rund 62 Milliarden Euro). US-Präsident Donald Trump hat Taiwan bereits beschuldigt, die US-Halbleiterindustrie zu "sabotieren".

Die USA unterstützen Taiwan seit langer Zeit und sind sein größter Waffenlieferant, erkennen die selbstverwaltete Insel jedoch diplomatisch nicht an. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militärischer Gewalt. Peking verstärkte in den vergangenen Jahren seine militärischen Aktivitäten rund um die Insel.

Bill Gates kritisiert Elon Musk scharf

7.21 Uhr: Der Microsoft-Gründer Bill Gates kritisiert den Tech-Milliardär Elon Musk scharf für dessen Einmischung in die Politik anderer Länder. "Ich dachte, die Spielregeln wären so, dass man eine begrenzte Anzahl von Dingen auswählt, über die man sich äußert und sich auf ein paar kritische Dinge konzentriert, anstatt den Leuten zu sagen, wen sie wählen sollen", sagt Gates im Gespräch mit der britischen "Times". Gates selbst ist über die "Bill & Melinda Gates Foundation" vor allem in der Gesundheitspolitik und als Philanthrop aktiv.