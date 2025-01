USA: Zollstreit mit Kolumbien wegen Abschiebungen beigelegt

Musk bestreitet Vorwürfe bei Klage um Wahlkampf-Millionen

Der Tech-Milliardär Elon Musk wehrt sich gegen eine Sammelklage von Wählern im Zusammenhang mit der Vergabe von täglich einer Million Dollar während der Wahlkampagne von US-Präsident Donald Trump. Musk fordert die Abweisung der Klage, wonach es sich um eine illegale "Lotterie" gehandelt haben soll, die gegen ein texanisches Gesetz gegen betrügerische Geschäftspraktiken verstoße, wie aus einem beim Bundesgericht in Austin (Texas) eingereichten Antrag hervorgeht. Die Kläger werfen Musk und seinem politischen Aktionskomitee America PAC vor, Wähler in sieben umkämpften Bundesstaaten fälschlicherweise zur Unterzeichnung einer Petition verleitet zu haben, indem sie ihnen die Verlosung eines Preises unter den Teilnehmern versprachen.

Neuer US-Verteidigungsminister Hegseth telefoniert mit Netanjahu

2.16 Uhr: Der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu telefoniert. Hegseth und Netanjahu sprachen über "die Wichtigkeit, gemeinsame Sicherheitsinteressen und -prioritäten zu fördern, insbesondere angesichts anhaltender Bedrohungen", hieß es in einer Erklärung des Pentagon am Ssonntag (Ortszeit).

Es war das erste Gespräch des Pentagon-Chefs mit einem ausländischen Regierungsbeamten seit seiner Vereidigung. Der hochumstrittene Kandidat Trumps für den Posten des Verteidigungsministers war vom US-Senat am Freitag knapp bestätigt worden und wurde am Samstag im Amt vereidigt. Hegseth werden Alkoholmissbrauchs und gewaltsamer Übergriffe auf Frauen vorgeworfen.

Trump kritisiert Katastrophenschutz – Überprüfung eingeleitet

Trump wirft der Behörde Versagen bei der Reaktion auf den Hurrikan "Florence" in North Carolina und die Waldbrände in Kalifornien vor. Er erwäge, die Behörde aufzulösen oder grundlegend umzubauen, hatte Trump bei einer Reise in die Katastrophengebiete in North Carolina und Kalifornien am Freitag gesagt.