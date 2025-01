Sprecherin: US-Außenminister reist nächste Woche Panama

17.52 Uhr: US-Außenminister Marco Rubio wird in der kommenden Woche zu einer Auslandsreise aufbrechen, die ihn auch nach Panama führt. Wie seine Sprecherin Tammy Bruce erklärt, dass auch Costa Rica, El Salvador, Guatemala und die Dominikanische Republik auf Rubios Besuchsprogramm stehen.

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte in seiner Antrittsrede am Montag bekräftigt, dass er die Kontrolle der USA über den von ihnen Anfang des 20. Jahrhunderts gebauten Panamakanal wiederherstellen will.