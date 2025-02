Dazu erklärte Musk: "Wenn der Wille des Präsidenten nicht umgesetzt wird – und der Präsident den Willen des Volkes repräsentiert – bedeutet das, dass der Wille des Volkes nicht umgesetzt wird, und das bedeutet, dass wir nicht in einer Demokratie leben, sondern in einer Bürokratie." Deshalb würde Doge nun die Bürokratie "zerschlagen", um die Demokratie wiederherzustellen.

Diese Aussage ist stark vereinfachend und lässt etwa die Gewaltenteilung außer Acht. Außerdem repräsentiert der US-Präsident nicht allein den Willen des Volkes. Der – anders als der Präsident – direkt vom Volk gewählte Kongress vertritt ebenfalls den Willen der Bürgerinnen und Bürger.

Donald Trump, der bislang den republikanischen Kongress fast vollständig umgangen hat, kündigte nun an, dass einige seiner Anordnungen auch noch in Gesetze umgewandelt werden sollen. Welche Anordnungen er damit meinte und wann das passieren solle, ließ er jedoch offen. "Das Tolle ist doch, wir haben vier Jahre dafür", sagte er.

Auslandshilfe oder Steuerverschwendung

Trump äußerte sich in dem Interview wiederholt abwertend über Regierungsbeamte und prangerte Betrug an. Besonders bezog er sich dabei auf die Arbeit der USAID-Behörde, die Milliarden an amerikanischen Hilfsgeldern in der Welt verteilte. Die beiden Befragten erregten sich gemeinsam mit dem Moderator über die unverschämt hohen Summen an Steuergeldern, die im Ausland verschwendet worden seien.

Auf einer Grafik präsentierten Trump und Musk dazu eine Reihe an Millionenbeträgen, die sie als unsinnig bezeichneten. Darunter befand sich auch eine Diversitäts-Oper in Irland, ein Transgender-Musical in Kolumbien und ein Transgender-Comic in Peru. Nach Recherchen der "Washington Post" sind diese Behauptungen unwahr.

Tatsächlich hat USAID jedoch große Summen ausgeschüttet, die kaum Wirkung hatten oder versandet sind. So finanzierte die Behörde etwa ein 280 Millionen Dollar schweres Programm, das mehr als 70.000 Frauen in Afghanistan bessere Jobs verschaffen sollte. Nachweisen konnte die Behörde am Ende schließlich die Beförderung von weniger als hundert Frauen, berichtete die "New York Times".

Ungeklärte Interessenkonflikte

Trump versicherte, dass Musk sich bei seiner Tätigkeit für Doge im Falle eines Interessenkonflikts heraushalten werde. Wie genau das aussehen und wer das sicherstellen soll, ließ der Republikaner offen. Der Tech-Milliardär profitiert von diversen Regierungsaufträgen – etwa für sein Raumfahrtunternehmen SpaceX.