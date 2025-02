Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wolkenkratzer, Jachten, eine goldene Statue von Donald Trump: Ein KI-generiertes Video auf Trumps Kanälen stößt auf Kritik – auch bei seinen eigenen Anhängern. Was steckt dahinter?

Der vom Krieg verwüstete Gazastreifen als moderner Badeort, überragt von einer goldenen Trump-Statue: Auf den offiziellen Social-Media-Accounts des US-Präsidenten Donald Trump ist ein offensichtlich mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstelltes Video veröffentlicht worden, das sich am Mittwoch schnell verbreitet und für scharfe Kritik gesorgt hat. Im Onlinedienst Instagram wurde der 33 Sekunden lange Videoclip bis Mittwochmorgen (Ortszeit) mehr als 10,5 Millionen Mal angeschaut.

In dem KI-Video "Gaza 2025 What's Next?" gibt es zahlreiche provokante Szenen. Es zeigt zu Beginn Kinder auf einer mit Trümmern übersäten Straße, die aus einem Tunnel heraus auf einen Strand mit Palmen, Wolkenkratzern, Segeljachten und einer überdimensionalen goldenen Trump-Statue führt. Später tanzen Kinder unter einem Geldscheinregen und halten einen goldenen Trump-Ballon in der Hand. Auch Trump-Berater und Milliardär Elon Musk und seine Tesla-Autos tauchen mehrfach in dem Clip auf.

In einer anderen, besonders bizarren Szene, tanzen bärtige Männer in Bikini-Oberteil und langem Rock am Strand. Sie tragen grüne Stirnbänder, ähnlich jenen, die Hamas-Kämpfer tragen. Andere Szenen zeigen Trump, der mit einer Frau in einem Nachtclub tanzt; und Trump und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, die mit nacktem Oberkörper an einem Pool sitzen und Cocktails trinken. Hinterlegt ist das KI-Video mit einem Lied, in dem es unter anderem heißt: "Donald kommt, um euch zu befreien (…). Keine Tunnel mehr, keine Angst mehr: Trump Gaza ist endlich da." Das Video sehen Sie hier.

"Das ist eine Fantasie"

"Das ist eine Fantasie", sagte Ahmed al-Soufi, der Bürgermeister von Rafah zur "New York Times". Rafah ist eine Stadt im Süden des Gazastreifens, wo eine große Zahl von Vertriebenen in Zelten inmitten von Trümmern lebt. "Wenn Herr Trump den Palästinensern einen Ort zum Leben in Würde und eine Zukunft geben will, muss er ihnen einen Staat neben Israel geben", so der Bürgermeister.

"Das in den sozialen Medien von Präsident Trump veröffentlichte Video, das zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens aufruft, ist nicht nur arrogant und respektlos, sondern verstößt auch gegen das Völkerrecht und die Menschenrechte", sagte Mustafa Barghouti, ein palästinensischer Oppositionspolitiker im Westjordanland, in einer Erklärung, aus der die "Washington Post" zitierte.

Die Terrororganisation Hamas, die den Gazastreifen aktuell kontrolliert, verurteilte das Video als "schändlich". "Wir verurteilen aufs Schärfste das schändliche Video, das US-Präsident Donald Trump veröffentlicht hat. Es enthält unethische Szenen, die gegen die Sitten, Moralvorstellungen und Traditionen unseres palästinensischen Volkes verstoßen", sagte Ismail al-Thawabta, Direktor des von der Hamas betriebenen staatlichen Medienbüros.

Truth-Social-Nutzer kritisieren den Clip

Auch bei zahlreichen Menschen in den sozialen Medien stieß das Video auf scharfe Kritik – selbst in Trumps hauseigenem Netzwerk "Truth Social". Ein Truth-Social-Nutzer schrieb: "Ich könnte kein größerer Unterstützer von Präsident Trump sein, aber dieses spezielle Video ist sehr geschmacklos. Wirklich sehr geschmacklos!" Ein anderer schrieb: "Ich hasse das. Ich liebe unseren Präsidenten, aber das ist schrecklich."

Besonders bei seinen christlichen Unterstützern dürfte der Clip schlecht angekommen sein. In mehreren Kommentaren wurde auf die Verehrung der goldenen Statue hingewiesen, Nutzer bezeichneten sie als "erschreckend" und "100 Prozent falsch". Andere beklagten die Szene, in der Trump allein mit einer Bauchtänzerin in einem Nachtclub vor den Augen einer Menschenmenge zu sehen ist. Zahlreiche Nutzer fragten sich, ob Trump das Video selbst veröffentlicht habe oder sein Account gehackt wurde.

Das Video bleibt ungeachtet der Fragen und Kritik von Trumps Anhängern bislang weiterhin auf seinen Accounts veröffentlicht. Das Weiße Haus hat sich bislang auch auf die Anfragen mehrerer US-Medien nicht zu dem Video geäußert.

"Überwältigende Reizüberflutung"