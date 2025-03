Aktualisiert am 11.03.2025 - 08:20 Uhr

US-Präsident Donald Trump: Die Konsumstimmung in den USA ist im Februar so stark eingebrochen wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr. (Quelle: Win McNamee/POOL Getty Images/AP/dpa/dpa-bilder)

Geht es nach Marcus Widen, muss der Duden bald erweitert werden: "Es ist an der Zeit, ein neues Wort hinzuzufügen: 'Trumpcession'", sagt der Ökonom des skandinavischen Bankkonzerns SEB. Ein Kunstwort, zusammengesetzt aus dem englischen Wort für Rezession und dem Nachnamen des US-Präsidenten.

Tatsächlich schließt der Republikaner selbst eine schrumpfende Wirtschaft nicht aus. "Es gibt eine Übergangsphase, denn was wir tun, ist sehr groß. Wir bringen den Wohlstand zurück nach Amerika", sagte Donald Trump kürzlich in einem Interview. Doch vieles spricht derzeit für eine Rezession der weltgrößten Volkswirtschaft – ein Überblick.

Kauflaune im Keller

Die Konsumstimmung ist im Februar so stark eingebrochen wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr. Das vom Institut Conference Board ermittelte Barometer für das Verbrauchervertrauen brach um sieben Punkte auf 98,3 Zähler ein. Es liegt damit auf dem schlechtesten Wert seit Juni 2024. Da der private Konsum mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung ausmacht, dürften sinkende Verbraucherausgaben die Konjunktur erheblich belasten.

Bei der Umfrage fanden die Experten heraus, dass die von Trump geschürten Handelskonflikte die Verbraucher verunsichern. "Die Erwähnungen von Handel und Zöllen haben stark zugenommen und sind auf ein Niveau zurückgekehrt, das seit 2019 nicht mehr erreicht wurde", sagt Ökonomin Stephanie Guichard vom Conference Board. Kommen Strafzölle, dürfte das für mehr Inflation sorgen – müssen doch die US-Importeure die Abgaben entrichten. Sie dürfte die höheren Kosten dann an ihre Kunden weitergeben.

Inflationssorgen

Zum Symbol für die Inflationsängste der Amerikaner sind die Eierpreise geworden: In einigen großen Städten kosten ein Dutzend Eier mittlerweile bis zu zehn Dollar, weil seit Ausbruch der Geflügelpest in den USA im Jahr 2022 etwa 163 Millionen Hühner, Truthähne und andere Vögel an dem Virus starben oder gekeult wurden.