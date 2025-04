Newsblog zur US-Politik Musks Kürzungspläne: Steuerbehörde soll 20.000 Mitarbeiter entlassen

Von t-online , aj , jaf , fho Aktualisiert am 05.04.2025 - 10:56 Uhr

Elon Musk (Archivbild): Die Effizienzbehörde Doge leitet Massenentlassungen bei anderen Bundesbehörden ein.

Trumps neue Zölle lassen weltweit die Aktienmärkte einbrechen. Parallel dazu laufen die Massenkündigungen bei Bundesbehörden weiter. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Teilnehmer zahlen eine Million Dollar für Trump-Dinner

US-Präsident Donald Trump startet mit einem exklusiven Abendessen ins Wochenende: Für einen Sitzplatz beim "MAGA Inc. Candlelight Dinner" am Freitagabend (Ortszeit) in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida werden laut dem Sender CBS News stolze eine Million US-Dollar (rund 913.000 Euro) fällig. Weitere Termine sind bereits geplant.

US-Richterin ordnet Rückholung von Abgeschobenem an

Im Streit über die versehentliche Abschiebung eines Mannes in ein berüchtigtes Gefängnis in El Salvador hat die US-Regierung eine juristische Niederlage erlitten. Eine Bundesrichterin im Bundesstaat Maryland ordnete an, dass Kilmar Abrego Garcia, der selbst aus El Salvador stammt, bis spätestens Montag in die USA zurückgebracht werden müsse. Das Justizministerium legte umgehend Berufung ein. Die Details zum Fall finden Sie hier.

US-Steuerbehörde soll 20.000 Mitarbeiter entlassen

Die US-Steuerbehörde Internal Revenue Service (IRS) hat am Freitag mit einem umfassenden Personalabbau begonnen. Dies teilte die Behördenleitung am Freitag (Ortszeit) in einer E-Mail an die Mitarbeiter mit. "Die IRS hat mit der Umsetzung einer Personalreduzierung begonnen, die zu Personalkürzungen in mehreren Büros und Stellenkategorien führen wird", hieß es in der E-Mail der Personalabteilung. Weiterhin ging aus der Mitteilung hervor, dass 75 Prozent des Bürgerrechtsbüros der Behörde, das früher Büro für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration hieß, gestrichen werden und die verbleibenden Mitarbeiter in ein separates Büro umziehen müssen. Die Massenentlassungen würden in mehreren Phasen erfolgen, hieß es weiter.

Eine mit der Angelegenheit vertraute Person hatte bereits vor der offiziellen Ankündigung der Behördenleitung gegenüber Reuters bestätigt, dass 20 bis 25 Prozent der Belegschaft der Steuerbehörde von Kündigungen betroffen sein werden. Die Entlassungen werden demnach mehr als 20.000 Beschäftigte betreffen. Die Kürzungen sind Teil einer umfassenden Umstrukturierung der Bundesbelegschaft, die bereits mehr als 200.000 Mitarbeiter ihren Job gekostet hat. Die Entlassungswelle in der US-Steuerbehörde IRS fällt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich auf eine besonders arbeitsreiche Zeit des Jahres, da die Frist für die Abgabe der meisten individuellen Steuererklärungen am 15. April abläuft.

Obama ruft zum Widerstand gegen Trump auf

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat nach Medienberichten dazu aufgerufen, sich gegen Einschüchterungsversuche der Regierung von Präsident Donald Trump zu stellen. Er betonte in der Rede vor Studenten laut CNN, dass es zum ersten Mal seit einer ganzen Weile öffentlich spreche. "Ich habe ein Weilchen zugeschaut." Die Zeitung "Daily Sentinel" schrieb, Obama habe die Bürger in den USA, Universitäten und die großen Anwaltsfirmen dazu aufgerufen, nicht den Mut zu verlieren. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trumps Zölle treten in Kraft

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten pauschalen Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Waren aus allen Ländern sind in Kraft getreten. Eine am Mittwoch von dem Republikaner unterzeichnete Anordnung gilt nun. Trump hatte das gewaltige Zollpaket bei einer wochenlang angekündigten Veranstaltung im Rosengarten verkündet. Zudem hatte er einen komplexen Mechanismus angekündigt, der für Länder, mit denen die USA nach Auffassung der US-Regierung ein besonders großes Handelsdefizit haben, noch höhere Zölle vorsieht. Dieser wird ab 9. April gelten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Pentagon bestätigt Entlassung von NSA-Chef