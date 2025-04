Newsblog zur US-Politik Spekulationen um Powell-Entlassung – US-Kurse brechen ein

Von t-online , FIN , jaf , tos , jse , pri , das , cc , mk , fho , aj Aktualisiert am 22.04.2025 - 00:40 Uhr Lesedauer: 48 Min.

Jerome Powell: Die US-Regierung prüft eine mögliche Entlassung des Notenbankchefs. (Quelle: IMAGO/Audrey Richardson/imago)

Donald Trump wird an der Beerdigung von Papst Franziskus teilnehmen. Am Ostermontag muss er Handelsvertreter treffen, die von seinen Zöllen betroffen sind. Alle Entwicklungen hier.

Weitere US-Demokraten reisen nach El Salvador

Im Streit um den von den USA nach El Salvador abgeschobenen und dort inhaftierten Migranten Kilmar Ábrego García sind erneut Politiker der US-Demokraten in das mittelamerikanische Land gereist. Die demokratische Abgeordnete Yassamin Ansari schrieb am Montag auf Online-Netzwerken, sie wolle mit ihrem Besuch "Druck" auf US-Präsident Donald Trump ausüben, Ábrego García zurück in die USA zu holen. "Wir wollen uns vergewissern, dass Kilmar noch am Leben ist", schrieb Ansari weiter.

Der demokratische Abgeordnete Maxwell Frost schrieb im Kurzbotschaftendienst X: "Trump nimmt illegal Menschen fest, wirft sie ins Gefängnis und schiebt sie ohne ordentliches Verfahren ab." Die US-Regierung müsse für diese "illegalen Handlungen" zur Rechenschaft gezogen werden, außerdem müsse Ábrego García freikommen. "Heute ist es er, morgen könnte es jeder andere sein", schrieb Frost.

Zusammen mit Ansari und Frost reisten die Demokraten Robert Garcia und Maxine Dexter nach El Salvador. Erst vor Kurzem war der demokratische Senator Chris Van Hollen in das Land gereist und hatte dort Ábrego García treffen können.

Zustimmung zu Trump sinkt laut Umfrage

Die Zustimmungsrate für US-Präsident Donald Trump ist auf den niedrigsten Stand seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus gesunken. Dies ergibt eine Reuters/Ipsos-Umfrage. Nach der Erhebung bewerteten 42 Prozent der Befragten Trumps Amtsführung positiv. Vor drei Wochen waren es noch 43 Prozent. Nach seiner Amtseinführung am 20. Januar hatte die Zustimmungsrate bei 47 Prozent gelegen. Etwa 59 Prozent der Befragten gaben an, dass Amerika in der Welt an Glaubwürdigkeit verliere. Drei Viertel der Befragten sagten, Trump solle nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Trump selbst liebäugelt damit, obwohl die US-Verfassung dies verbietet.

Können nicht jedem Abschiebe-Kandidaten juristische Mittel gewähren

US-Präsident Donald Trump erklärt in seinem Kurznachrichtendienst Truth Social, seine Regierung könne nicht jedem Kandidaten für eine Ausweisung eine juristische Anfechtung seines Falles gewähren. "Dies würde ohne Übertreibung 200 Jahre dauern", schreibt das Staatsoberhaupt.

Spekulationen um Powell-Entlassung – US-Börsen sehr schwach

Die wichtigsten US-Aktienmärkte sind am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende deutlich unter Druck geraten. Der Dow-Jones-Index schloss 2,48 Prozent tiefer bei 38.170,41 Punkten. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 sank um 2,46 Prozent auf 17.808,30 Zähler.

Wie bei anderen Anlageklassen auch sorgten Erwägungen der amerikanischen Regierung, die Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell zu betreiben, für Verunsicherung. US-Präsident Donald Trump hatte sich mehrmals über die Weigerung der Notenbank beschwert, die Zinsen zu senken.

Am Freitag hatte Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats der USA, gesagt, der Präsident prüfe, ob er in der Lage sei, Powell zu entlassen. Die Unabhängigkeit der Zentralbanken von politischen Einflüssen sei wirklich wichtig für deren Arbeit, betonte Chicagos Fed-Präsident Austan Goolsbee in einer Reaktion am Sonntag.

Harvard-Universität verklagt Trump

Die Elite-Universität Harvard hat eine Klage gegen die US-Administration unter Präsident Donald Trump eingereicht. Das berichten US-Medien, unter anderem die "Washington Post" am Montagabend. In der Klage wird argumentiert, dass die Maßnahmen der Regierung, einschließlich des Einfrierens von Bundesmitteln in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar, gegen das First Amendment, also den ersten Verfassungszusatz der US-Verfassung, verstoßen und somit nicht den gesetzlichen Verfahren entsprechen.

Trump reist zur Papst-Beerdigung

US-Präsident Donald Trump wird zur Bestattung des Papstes Franziskus nach Italien reisen. Das kündigte er auf der Online-Plattform Truth Social an. Es ist die erste angekündigte Auslandsreise in der neuen Amtszeit. Er werde von seiner Ehefrau Melania begleitet, schrieb Trump.