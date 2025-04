US-Gouverneur Josh Schapiro vor seiner verwüsteten Residenz in Harrisburg: Auf den US-Politiker wurde ein Brandanschlag verübt. (Quelle: IMAGO/Kyle Mazza/imago)

Er handelte nach US-Polizeiangaben aus "Hass" auf einen der prominentesten Politiker der Demokraten: Ein 38-Jähriger muss sich wegen "versuchten Mordes" am Gouverneur des US-Bundesstaats Pennsylvania , Josh Shapiro, verantworten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte den Mann am Montag zudem wegen "Terrorismus, schwerer Brandstiftung und schwerem Angriff auf eine Amtsperson".

Der Verdächtige wurde festgenommen, nachdem die Gouverneurs-Residenz in Pennsylvanias Hauptstadt Harrisburg in der Nacht zu Sonntag teilweise ausgebrannt war. Den Behörden zufolge zeigen Aufnahmen von Überwachungskameras, wie der Angreifer über einen Zaun kletterte, in das Gebäude eindrang und mit selbst hergestellten Molotowcocktails das Feuer auslöste.