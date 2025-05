Newsblog zur US-Politik Trump: Beste Wirtschaftslage in der Geschichte wird kommen

Donald Trump (Archivbild): Er kündigt die beste wirtschaftliche Lage der Geschichte an.

Kanadas Regierungschef Mark Carney reist am Dienstag nach Washington. US-Präsident Trump plant große Etatkürzungen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump: Werden beste wirtschaftliche Lage in der Geschichte unseres Landes erleben

Trotz des derzeit niedrigen Wirtschaftswachstums hat Präsident Donald Trump bekräftigt, von einem wirtschaftlichen Aufschwung in den USA infolge seiner Politik überzeugt zu sein. "Ich denke, wir werden die beste wirtschaftliche Lage in der Geschichte unseres Landes erleben. Ich denke, wir werden den größten Wirtschaftsboom in der Geschichte erleben", sagte Trump am Freitag in einem Interview mit dem Sender NBC, das am Sonntag in voller Länge ausgestrahlt wird.

Die unerwartet geschrumpfte US-Wirtschaftsleistung ist Trump zufolge einer "Übergangszeit" geschuldet. "Ich denke, uns wird es fantastisch gehen", sagte er bei NBC. Auf die Frage, ob die Vereinigten Staaten in eine Rezession abrutschen könnten, sagte der Präsident: "Alles kann passieren."

In den ersten drei Monaten des Jahres ist die US-Wirtschaft überraschend geschrumpft. Auch die Verbraucher blicken deutlich pessimistischer in die Zukunft. US-Zentralbankchef Jerome Powell verwies auf die Risiken für Wachstum und Inflation, die von Trumps Zollpolitik ausgehen.

US-Zölle auf Autoteile sind in Kraft

In den USA sind die von Präsident Trump angekündigten Zölle auf bestimmte Autoteile am Samstag in Kraft getreten. Es gilt ein Aufschlag von 25 Prozent. Erleichterungen gibt es für Hersteller, die ihre Fahrzeuge in den USA endmontieren. Sie können sich einen Teil der Zölle rückerstatten lassen.

Außerdem sollen generell für Autoteile nicht die zusätzlichen Zölle auf Aluminium und Stahl fällig werden. Dies soll eine Doppelbelastung vermeiden. Diese Ausnahmen hatte US-Präsident Donald Trump vor einigen Tagen angekündigt. Er reagierte mit dem Schritt auf Beschwerden der Branche.

Deutscher Firmenchef berichtet von Treffen mit Trump

Der SAP-Vorstandsvorsitzende Christian Klein hat sich positiv über Treffen mit US-Präsident Donald Trump geäußert. Als Mitglied einer Gruppe von Unternehmenschefs habe er Trump in vertraulicher Runde erlebt, sagte der Chef des deutschen Softwareunternehmens im Magazin "Der Spiegel". "Es war ein konstruktiver Austausch. Und es ist definitiv so, dass er zuhört und Feedback gibt", berichtete Klein. Lesen Sie hier mehr dazu.

Trump verbreitet Bild von sich als Papst

Erst vor wenigen Tagen scherzte Donald Trump darüber, gern Papst sein zu wollen. Der Gedanke ließ ihn seitdem offenbar nicht los: Jetzt teilte er ein KI-Bild von sich in päpstlichen Gewändern. Wie er sich abbilden ließ, lesen Sie hier.

CIA will wohl 1.200 Stellen streichen

Donald Trump lässt im US-Staatsapparat großflächig einsparen. Auch der große Auslandsgeheimdienst CIA ist davon betroffen. Der von Trump ausgewählte Direktor will "schnell handeln". Mehr zu den Einsparungen lesen Sie hier.

Im Streit über den Zugang des Spargremiums Doge von Tech-Milliardär Elon Musk auf sensible Bürgerdaten hat die US-Regierung den Supreme Court eingeschaltet. Mit Blick auf die Entscheidung einer unteren Instanz schrieb die Regierung von Präsident Donald Trump in ihrem Antrag an das Oberste US-Gericht, dass "eklatante Rechtsfehler" begangen worden seien. Deshalb sei das Eingreifen des Supreme Courts notwendig.

Hintergrund ist, dass untere Instanzen Doge vorläufig den Zugriff auf sensible Daten der Sozialversicherungsbehörde untersagt haben. Das Gremium habe unter fadenscheinigen Vorwänden "uneingeschränkten Zugang" zu "persönlichen und privaten Informationen von Millionen Amerikanern" erhalten, begründete etwa Richterin Ellen Lipton Hollander ihre einstweilige Verfügung vor einigen Wochen.

Schuhproduzenten bitten Trump um Zollbefreiuung

Die Handelsgruppe Footwear Distributors & Retailers of America (FDRA) fordert von US-Präsident Donald Trump in einem Schreiben eine Zollbefreiung für Schuhmarken wie Nike, Adidas America und Skechers. Das FDRA-Schreiben vom 29. April wurde insgesamt von 76 Schuhfirmen wie Deckers Brands, Capri Holdings, Under Armour und VF Corp unterzeichnet. "In Anbetracht der Natur der US-Schuhindustrie sehen sich amerikanische Schuhunternehmen und Familien durch solche erheblichen Kostensteigerungen einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt.