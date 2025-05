Mexiko klagt gegen Google und Donald Trump

Donald Trump hatte es per Dekret verfügt. Die Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika. So ist das Gewässer nun auch auf Google Maps ausgewiesen. Dagegen geht Mexiko jetzt juristisch vor. Die Klage zielt gegen den US-Konzern. Und auch gegen Donald Trump. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum erklärte, die US-Regierung habe "dafür überhaupt nicht die Befugnis."

Trump regte inzwischen an, den Persischen Golf umzubenennen in Arabischen Golf. Hier folgte Kritik aus Teheran.

Richterin setzt Trumps Entlassungsprogramm aus

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump muss ihr Entlassungsprogramm von Regierungsangestellten nach einer richterlichen Entscheidung vorübergehend stoppen. Die US-Bezirksrichterin Susan Illston in San Francisco stellte sich auf die Seite einer Gruppe von Gewerkschaften, gemeinnützigen Organisationen und Kommunalverwaltungen und verhinderte die Massenentlassungen für 14 Tage. "Wie die Geschichte zeigt, darf der Präsident Bundesbehörden nur dann umfassend umstrukturieren, wenn er vom Kongress dazu ermächtigt wurde", sagte Illston am Freitag (Ortszeit). Das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Finanzminister warnt vor Zahlungsausfall

US-Finanzminister Scott Bessent hat vor einem Zahlungsausfall der amerikanischen Regierung im Sommer gewarnt. Der US-Regierung könnte im August das Geld ausgehen, schrieb Bessent in einem Brief an den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson. Der Zahliungsausfall könnte zu der Zeit kommen, in der das US-Parlament planmäßig in der Sommerpause sei.