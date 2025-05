Newsblog zur US-Politik Trump unterzeichnet Dekret zur "Selbstabschiebung" von Migranten

US-Präsident Donald Trump im Oval Office: Wer das Angebot zur "Selbstabschiebung" nicht annimmt, muss mit drastischen Strafen rechnen. (Archivbild)

Die US-Regierung erhöht den Druck auf Einwanderer. Elon Musk darf nicht einfach US-Beamte entlassen, sagt eine Richterin. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump unterzeichnet Dekret zur "Selbstabschiebung" von Migranten

US-Präsident Donald Trump hat grünes Licht für ein Regierungsprogramm gegeben, mit dem Einwanderer ohne gültige Papiere zum freiwilligen Verlassen des Landes bewegt werden sollen. Er habe am Freitag (Ortszeit) ein Dekret unterzeichnet, das Einwanderer zur "Selbstabschiebung" ermutigen solle, verkündete Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. Wer dennoch in den USA bleibe, müsse mit Sanktionen wie "erheblichen Haftstrafen, enormen Geldstrafen, die Beschlagnahmung der gesamten Habe und der Pfändung sämtlicher Löhne" rechnen, warnte der US-Präsident.

"An alle illegalen Einwanderer: Buchen Sie jetzt Ihren Gratisflug!", schrieb Trump. Sich illegal im Land aufhaltenden Ausländern werde es so einfach wie möglich gemacht, das Land zu verlassen, jeder von ihnen könne sich "einfach an einem Flughafen melden". Der kostenlose Flug könne auch direkt über eine Handy-App gebucht werden. "Solange es nicht hier ist, können Sie gehen, wohin Sie wollen", sagte Trump. Zusätzlich sollen illegale Einwanderer eine Art Handgeld erhalten, wenn sie die USA dauerhaft verlassen.

Die US-Regierung hatte Anfang der Woche angekündigt, illegalen Einwanderern in den USA 1.000 Dollar (883 Euro) auszuzahlen und deren Reisekosten zu übernehmen, wenn sie freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums belaufen sich die durchschnittlichen Kosten für die Festnahme, Inhaftierung und Abschiebung eines illegalen Migranten in den USA auf 17.121 Dollar. Mithilfe der "Selbstabschiebungen" ließen sich die Kosten um "rund 70 Prozent senken" – trotz Übernahme der Reisekosten und des Handgeldes.

Trump kündigt Feuerpause zwischen Indien und Pakistan an

Im Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan haben sich beide Seiten nach Angaben der USA auf eine Waffenruhe verständigt. In den vergangenen Tagen war es wiederholt zu gegenseitigen Angriffen zwischen beiden Atommächten gekommen. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Richterin setzt Entlassung von US-Staatsbediensteten aus

Im Streit um die von US-Präsident Donald Trump angeordneten Massenentlassungen von Staatsbediensteten hat eine US-Richterin einen vorläufigen Stopp erwirkt. "Das Gericht ist der Ansicht, dass der Präsident für die von ihm angestrebten Änderungen mit dem Kongress zusammenarbeiten muss", erklärte Kaliforniens Bundesrichterin Susan Illston . Mit einer einstweiligen Verfügung setzte sie Entlassungen von Staatsbediensteten in mehreren Bundesbehörden für zwei Wochen aus.

Seit seinem Amtsantritt im Januar treibt US-Präsident Trump den radikalen Umbau und die Zerschlagung von Teilen des US-Regierungsapparats massiv voran. Federführend damit betraut ist die Abteilung für staatliche Effizienz (Doge) unter der Leitung von Trumps Berater und Tech-Milliardär Elon Musk.

Eine Gruppe aus Gewerkschaften, gemeinnützigen Organisationen und sechs Stadt- und Kreisverwaltungen hatte in der vergangenen Woche gegen die Entlassungen geklagt. Sie warfen Doge und der US-Regierung vor, ihre Befugnisse mit den Massenentlassungen ohne Zustimmung des Kongresses überschritten zu haben. Musk kündigte inzwischen an, seine Arbeit für Doge einzuschränken. Er will sich verstärkt um sein Unternehmen Tesla kümmern. Nach Recherchen der "New York Times" kostete seine Arbeit für Doge die US-Steuerzahler rund 135 Milliarden Dollar, etwa für Gerichtskosten und Abfindungen.

Mexiko klagt gegen Google und Donald Trump