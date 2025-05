So können Sie Gold verkaufen, ohne Steuern zu zahlen

Trump reagiert auf Frage "Sie sind eine Schande"

Von t-online , cc 22.05.2025 - 00:52 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Trump reagiert beim Treffen mit Südafrikas Präsidenten Cyril Ramaphosa auf eine unbequeme Frage. (Quelle: Kevin Lamarque/Reuters)

US-Präsident Trump verteidigt das Geschenk eines Jets bei einem Treffen mit Südafrikas Präsident – und beschimpft einen Reporter. Ramaphosa reagiert jovial.

Beim Besuch des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa im Weißen Haus ging es hoch her – auch der von Katar geschenkte Jumbojet war Thema. Während Ramaphosa mit einem augenzwinkernden Kommentar zum umstrittenen Geschenk aus Katar die Stimmung aufhellen wollte, reagiert US-Präsident Donald Trump auf kritische Nachfragen mit scharfen Angriffen gegen die Presse.

"Es tut mir leid, dass ich kein Flugzeug für Sie habe", scherzte Ramaphosa. Zuvor hatte Trump ihn mit unbelegten Vorwürfen, dass Südafrika "Genozid" an weißen Bauern begehe, überzogen. "Ich wünschte, Sie hätten eines", konterte Trump die Flugzeug-Bemerkung und erntete Gelächter. "Wenn Ihr Land der Luftwaffe der Vereinigten Staaten ein Flugzeug anbieten würde, würde ich es annehmen", fügte der Republikaner hinzu.

Hintergrund ist, dass Trumps Regierung trotz scharfer Kritik ein teures Flugzeug als Geschenk von der Führung in Katar annimmt. Während des Treffens von Trump und Ramaphosa teilte das Pentagon mit, es akzeptiere in Übereinstimmung mit allen Regeln und Vorschriften eine Maschine vom Typ Boeing 747, die für Trump zum Regierungsflieger Air Force One aufgerüstet werden soll. Berichten zufolge hat das Flugzeug einen Wert von etwa 400 Millionen US-Dollar (derzeit 355 Millionen Euro).

Trump geht Journalisten verbal an

Das teure Geschenk eines ausländischen Partners wirft rechtliche und ethische Fragen auf. Trump wurde während des Treffens mit Ramaphosa von einem NBC-Journalisten auf das Flugzeug angesprochen und echauffierte sich darüber – auch weil die Frage auf Videoaufnahmen folgte, die Trump zeigen ließ, um seine "Genozid"-Vorwürfe gegen Südafrika zu untermauern. NBC wolle vom Thema ablenken, sagte der US-Präsident.

"Sie haben nicht das Zeug zum Reporter. Sie sind nicht klug genug", ging Trump den Journalisten Peter Alexander an. Es sei eine "sehr schöne Sache", dass die USA das Flugzeug bekommen würden. Die Leitungsebene des Senders solle "untersucht werden", schimpfte Trump weiter. "Sie sind so schrecklich... wie sie diesen Sender leiten." An den Reporter gerichtet, sagte der Republikaner: "Sie sind eine Schande." Weitere Fragen Alexanders untersagte er.

Demokraten wollten Geschenk blockieren

Zugleich wurde bekannt, dass die US-Regierung das katarische Geschenk offiziell angenommen hat. Die US-Luftwaffe sei gebeten worden, einen Weg zu finden, das Luxus-Flugzeug schnell für den Einsatz als neue Präsidenten-Maschine "Air Force One" aufzurüsten, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Pentagon-Sprecher Sean Parnell sagte, das Ministerium werde sicherstellen, dass "angemessene Sicherheitsmaßnahmen und funktionale Anforderungen berücksichtigt werden". Der Jet hat nach früheren Angaben einen Wert von etwa 400 Millionen Dollar und gilt als "fliegender Palast".

Schon in den vergangenen Tagen hatte das angekündigte Geschenk für Verstimmung bei amerikanischen Parlamentariern gesorgt – sowohl auf demokratischer Seite, als auch bei Trumps eigener Partei. "Das ist ein ziemlich seltsames Angebot", sagte etwa der republikanische Senator Ron Johnson aus dem US-Bundesstaat Wisconsin. Selbst eine der schärfsten Trump-Unterstützerinnen, die rechtsextreme Politaktivistin Laura Loomer, wetterte in den sozialen Medien über das Luxusgeschenk aus dem Golfstaat. Die Annahme des Flugzeugs aus Katar sei "ein solcher Schandfleck" für die Trump-Administration, schrieb Loomer. "Ich bin so enttäuscht".

Pence: "Hoffe, dass der Präsident es nochmal überdenkt"