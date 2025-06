Newsblog zur US-Politik Senat bereitet Sanktionen gegen Russland vor – 500 Prozent Zoll

Von t-online Aktualisiert am 03.06.2025 - 01:17 Uhr Lesedauer: 17 Min.

Das Kapitol in der US-Hauptstadt Washington. Der Senat bereitet ein Sanktionspaket gegen Russland vor. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/imago)

News folgen Artikel teilen

In Berlin laufen die Vorbereitungen für die Reise des Kanzlers in die USA. Musk sieht mit Trump Meinungsunterschiede. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump: Abkommen mit Iran nur ohne Uran-Anreicherung

Ein mögliches US-Atomabkommen mit dem Iran schließt nach den Worten von Präsident Donald Trump die Anreicherung von Uran aus. Im Rahmen des derzeit zwischen den USA und dem Iran verhandelten möglichen Abkommens werde Washington "keine Urananreicherung zulassen", erklärte Trump am Montag in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. Hintergrund ist ein Bericht des Nachrichtenportals "Axios", wonach das Angebot Washingtons Teheran eine eingeschränkte Urananreicherung erlauben würde.

Mitte April hatten die USA und der Iran die Gespräche über ein mögliches neues Abkommen aufgenommen. Die ersten fünf Verhandlungsrunden blieben ohne Ergebnis.

Senat will Sanktionen gegen Russland vorbereiten

Dem republikanischen Mehrheitsführer im US-Senat, John Thune, zufolge will die Kammer noch in diesem Monat mit der Arbeit an einem Gesetzentwurf über Sanktionen gegen Russland beginnen. Thune sagte, die Regierung von US-Präsident Donald Trump hoffe immer noch auf eine Einigung zur Beendigung des Krieges, aber der Senat sei bereit, den Druck auf Moskau zu erhöhen.

"Wir sind auch bereit, Präsident Trump mit allen Instrumenten auszustatten, die er braucht, um Russland dazu zu bringen, sich endlich an den Verhandlungstisch zu setzen", sagte Thune in einer Rede zur Eröffnung des Senats am Montag (Ortszeit). Anschließend erklärte Thune gegenüber Reportern, dass er die Sanktionsgesetze mit dem Weißen Haus erörtert habe. Die Maßnahme würde Länder, die russisches Öl, Gas, Uran und andere Exporte kaufen, mit einem Zoll von 500 Prozent belegen.

Trump nennt Angriff in Colorado "Terrorakt"

US-Präsident Donald Trump hat den Angriff auf jüdische Demonstranten im US-Bundesstaat Colorado vom Wochenende als "Terrorakt" verurteilt. Dies werde "nicht toleriert" und mit der vollen Härte des Gesetzes geahndet, schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Die Justiz legt dem mutmaßlichen Täter versuchten Mord und Hassverbrechen zur Last. Ihm droht lebenslange Haft. Nach einer neuen Behördenbilanz verletzte er mindestens zwölf Menschen.

Dienstag, 3. Juni

Fema-Chef soll keine Ahnung von Hurrikan-Saison haben

Der neue Leiter der US-Katastrophenschutzbehörde Fema hat Insidern zufolge unter seinen Mitarbeitern für ungläubiges Kopfschütteln gesorgt: Während einer Besprechung soll David Richardson gesagt haben, er habe keine Ahnung gehabt, dass es in den USA eine Hurrikan-Saison gebe. Es sei nicht klar, ob er dies wörtlich meinte, als Scherz oder in einem anderen Zusammenhang, sagten vier mit dem Vorfall vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Hurrikan-Saison in den USA begann offiziell am Sonntag. Sie dauert bis November. Die Nationale Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA legte vergangene Woche ihre Prognose vor, wonach in diesem Jahr mit bis zu zehn Hurrikanen gerechnt werden muss.

Richardsons Äußerungen fallen in eine Zeit, in der seit dem Antritt von Präsident Donald Trump der Abgang zahlreicher hochrangiger Fema-Mitarbeiter, Personalkürzungen und zurückgefahrene Hurrikanvorbereitungen Sorgen schüren, dass die Behörde auf die Sturmsaison schlecht vorbereitet ist. Hurrikane sind infolge des Klimawandels zunehmend zerstörerischer und kostspieliger geworden.

Trump will mit Xi telefonieren

US-Präsident Donald Trump will nach Angaben des Weißen Hauses wahrscheinlich noch diese Woche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping telefonieren. Das bestätigte Sprecherin Karoline Leavitt auf Nachfrage in Washington, nannte jedoch keine weiteren Einzelheiten. Aus Peking gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Sollten die Präsidenten miteinander sprechen, dürfte es vor allem um den anhaltenden Handelsstreit zwischen den beiden Ländern gehen. Zwar hatten sich Washington und Peking Mitte Mai auf eine gegenseitige Senkung von Strafzöllen geeinigt - zuletzt war der Ton jedoch wieder rauer geworden.

Im US-Senat wird zudem ein neues Sanktionspaket gegen Russland vorbereitet, das sich laut dem republikanischen Senator Lindsey Graham gezielt gegen Länder richtet, die weiterhin russisches Öl, Gas und andere Energieprodukte abnehmen. China wäre demnach von den geplanten Strafmaßnahmen besonders betroffen.

Merz will sich nicht gesondert auf USA-Reise vorbereiten