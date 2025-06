US-Präsident Donald Trump: Bis Mittwoch sollen die Handelspartner der USA Vorschläge für die laufenden Zollverhandlungen liefern. (Quelle: IMAGO/Samuel Corum - Pool via CNP)

Die USA gehen im Zollkonflikt den nächsten Schritt: Auf Importe von Aluminium und Stahl gelten künftig doppelt so hohe Abgaben. Eine Reaktion der EU steht noch aus.

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Verdopplung der Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium ist in Kraft getreten. Seit dem frühen Mittwochmorgen gilt für Importe in die USA ein Satz von 50 Prozent – zuvor waren es 25 Prozent. Trump will damit nach eigenen Angaben Handelsungleichgewichte korrigieren und die heimische Industrie stärken.